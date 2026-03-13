三陽去年每股賺5.78元 擬配發現金股利3元

三陽2025年每股盈餘5.78元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）今天董事會通過2025年全年合併營收為626.32億元，年減4.56%，為歷史第3高，稅後淨利為45.33億元，年減4.97%，每股盈餘5.78元。

董事會同時通過將於6月26日召開股東會，每股擬配發現金股利3元，以今天收盤價58元計算，現金殖利率約5.17%，回饋股東穩定收益。

三陽表示，2025年在整體市場下滑的環境中，二輪事業逆勢成長、穩居市場第一品牌，四輪事業亦維持穩健表現，展現集團產品競爭力與市場基礎。

在二輪事業方面，儘管2025年整體機車市場銷售規模為70萬8406輛，較去年減少4萬4237台，年減5.88%，SYM三陽機車仍憑藉完整且具競爭力的產品線逆勢成長，全年銷量達31萬3502輛，較去年增加5665輛，市占率提升至44.3%，持續穩居市場第一。

四輪事業方面，由子公司南陽實業代理銷售之HYUNDAI汽車，2025年受到整體車市自製率政策及關稅議題影響，台灣新車市場規模約41.4萬輛，年減9.5%。

在整體市場下滑情況下，HYUNDAI汽車全年銷售仍突破1.9萬輛，市占率達4.6%，為代理以來史上第3高，顯示品牌產品競爭力與市場基礎穩健。

展望未來，在二輪事業發展上，三陽將持續深化產品創新與技術研發，穩健朝「啟動100」中長期目標邁進，積極推動年銷量突破100萬輛的里程碑，同時持續推動跨領域投資布局，為公司長期成長動能奠定更穩固基礎。

四輪事業方面，HYUNDAI汽車將持續強化產品陣容，2026年規劃每季推出一款新車，包括第一季INSTER電動車、第二季PALISADE、第三季STARIA油電款及第四季全新國產車款，以完整產品布局回應市場多元需求，挹注銷售成長動能。

HYUNDAI汽車亦將持續推動通路升級與服務優化，規劃投入新宜蘭、新桃園及新南港等據點建設，並推動展間與服務廠大型化、全功能化發展，加速銷售及售後服務數位化流程，提升顧客自賞車、購車至保修的整體體驗，持續強化品牌在台競爭基礎，奠定長期發展動能。

