群創跌停！驚見多筆「87」成交量 散戶崩潰：被割韭菜還被嘲諷

根據證券 APP 顯示，今日下午1點13分，群創出現連續數十筆單量均為「87」張的成交紀錄，嘲諷意味十足。（即時新聞翻攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台股面板大廠群創（3481）今日股價慘跌，開盤沒多久就被打入跌停板，儘管盤中跌勢收斂，但最終還是收在跌停價29.7元，而成交量則衝破136萬張。然而，比起慘淡的股價，更令股民側目的是下午1點13分竟出現整齊劃一的「87」成交單量連發，引發網友瘋傳截圖熱議，直呼主力行為簡直是「殺人誅心」。

根據證券 APP 顯示，今日下午1點13分左右，群創出現連續數十筆單量均為「87」張的成交紀錄，嘲諷意味十足。

相關截圖被轉發至 Dcard、Threads 等社群後，隨即引發爆量討論。不少受災戶直呼「身心受創」，崩潰留言：「股票被殺爆還被笑，哈哈哈哈哈」、「超級嘲諷」、「北七啊啊啊啊啊啊啊」。更有網友回憶起前幾天的觀光熱潮，酸度破表表示：「前幾天很秋，還有專家說會突破 35、40」、「再追高啊」、「怎麼會有人買群創？」。

而在 Threads 上，網友幾乎一面倒以「殺人誅心」來形容主力的操作。有網友表示，主力行為不只是讓散戶虧錢，「不只殺人，還要誅心」、「被罵惹」、「飛上去又摔下來，殺人又豬心」。也有人感嘆這場絕望出貨，讓受困其中的散戶「身心受創」，更有網友形容這幅景象簡直是「去年鴻海的翻版」。

