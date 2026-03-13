2中小企業投資台灣 羽禾屏東新廠砸1.25億

經濟部通過2家企業擴大投資臺灣。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資台灣事務所今（13）日通過2家企業擴大投資臺灣，包含中小企業方案的羽禾食品、翔特精密，羽禾食品將投資1.25億於屏東萬丹興建新廠，翔特精密機械也投資0.89億元設新產線，兩中小企業合計投資就超過2億元。

羽禾食品長期深耕鵪鶉養殖與相關產品領域，包含鵪鶉皮蛋、加味溫泉蛋與其他加味蛋等特色商品。羽禾食品致力推動鵪鶉成為法定家禽，研發出全臺第一套鵪鶉自動化養殖系統，導入現代化飼養管理、生物安全，也是國內首家取得CAS優良農產品標章認證之鵪鶉產品業者。

請繼續往下閱讀...

為提升產量與強化品質管理，羽禾食品規劃增聘9名員工，投資1.25億於屏東萬丹興建新廠，運用AI智能技術，建立可溯源的蛋品倉儲管理機制和即時監控飼養環境，並建置太陽光電系統與儲冰式節能空調，提高能源使用效率。

翔特精密機械專精於開發製造各式高階刀具，包含精密銑刀、鑽石鍍膜刀具等，可運用於精密模具、醫療業及航空業領域。該公司以自有品牌IDI行銷國際，產品主要外銷至美國市場。為滿足PCB產業龐大的鑽針鍍膜需求，翔特規劃投資0.89億元於臺中太平廠區設置鑽石鍍膜產線，擬增聘10名員工。新產線將整合AI視覺辨識技術與機械手臂，優化工作流程，並透過智慧化系統分析生產數據，有效管理訂單及庫存，同時以節能空調、照明與清洗設備，致力減少能源耗損。

經濟部指出，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1725家企業約2兆6378億元投資，預估創造16萬5092個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」有1170家企業投資約5993億元，帶來4萬1431個就業機會。後續尚有13家廠商排隊待審。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法