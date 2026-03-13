公園旁豪宅感社宅開搶！台南首座自建「宜居小東」、月租最低6110元

「宜居小東」對面就是萬坪綠地的台南公園。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市首座市府自建社會住宅「宜居小東」今（13）日完成線上電腦抽籤作業，共抽出376戶正取與備取名單。都發局表示，民眾最快可於今年6月起陸續辦理入住，也象徵台南社會住宅政策邁出重要一步，讓更多市民能入住品質良好的社區住宅。

「宜居小東」社宅地上14層、地下3層，位於南市中心精華地段，面對台南公園，鄰近台南車站、成功大學商圈、轉運站及多所學校與醫院，生活機能便利。社區內規劃日照中心、幼兒園及店鋪空間，兼顧文化特色與綠意生活，是市府推動社會住宅的重要指標建設。

建築設計融入台南在地特色，採傳統「單伸手式住宅」概念，房型有1至3房，依承租人條件不同可選擇合適房型，租金介於6110元至2萬7830元（含管理費）。每戶配備廚具、分離式冷氣、熱水器、衣櫥、床架、鞋櫃、窗簾及升降式曬衣架，並採無障礙通用設計，兼顧各年齡層需求。

「宜居小東」社宅抽籤結果，現場公告供民眾查閱。（圖由南市都發局提供）

這次招租特別配合中央及地方育兒政策，保留10%名額給「婚育戶」，提供近兩年內結婚或育有6歲以下子女的家庭申請。

「宜居小東」社宅自去年12月11日至今年1月12 日開放申請，共收到3103件申請案，經審查合格共2944件。抽籤結果將於今晚10點後公布於南市府都發局網站及「台南住宅網」，申請人可上網查詢中籤與候補結果。

都發局提醒，合格申請人無論正取或備取，自3月23日起將陸續收到市府書面通知。正取者通知將含後續看屋與線上選屋時間，務必在指定期限內完成線上選屋，逾期將視同放棄資格，市府將依備取名單遞補。

