一銀提4大願景、5大策略 強化AI金融、拼跨境服務成長

一銀召開2026年全球經理人會議，董事長邱月琴期許所有經理人再創營運佳績。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕 第一銀行於3月13日召開2026年全球經理人會議，總行及海內外高階主管齊聚一堂，透過績效回顧與策略交流，凝聚共識、明確目標，董事長邱月琴表示，2026年第一銀行訂出「領航新局．永續共進」的經營主軸，將在嚴謹風險控管前提下，持續強化核心競爭力與經營效率，穩健推動業務成長，並兼顧永續發展與社會共好，再創營運佳績。

回顧2025年營運成果，邱月琴表示，一銀稅前淨利達315.18億元，年增近8％，年度目標達成率逾104％，再度超越目標，展現穩健成長動能；除財務績效亮眼外，多項業務也維持市場領先，包括中小企業放款破兆元且連續16年蟬聯市占第一、海外據點數及iLEO數位帳戶開戶數皆為公股銀行之冠，此外，更連續三年於金管會永續金融評鑑中獲得卓越肯定，展現責任金融與永續治理成果。

邱月琴指出，2026年在全球經濟變動與產業轉型加速下，一銀將持續強化核心業務動能，推展法人金融與海外業務發展，掌握供應鏈重組與產業升級帶來的新機會，同時加速推動個人金融與財富管理業務成長，優化獲利結構，提升整體營運效率。

「金融服務數位化已成為銀行競爭力關鍵。」邱月琴說，一銀將持續深化數位通路與線上服務，推動AI技術應用於金融服務與營運流程，提升服務效率與客戶體驗，並強化科技防詐與資安防護機制，守護客戶資產安全。

邱月琴強調，一銀中長期發展持續朝「利基型、區域型、數位型、低碳型」四大願景邁進，透過深化核心優勢、善用海外布局及推動永續金融發展，提升競爭力與經營韌性，打造兼具成長動能與社會責任的幸福銀行，也勉勵海內外經理人，在追求業績成長的同時，堅守誠信經營與風險紀律，精進專業與領導能力，凝聚團隊共識，強化執行力。

為協助經理人掌握產業趨勢與金融科技發展，會議當天特別邀請簡立峰博士進行專題分享，解析AI新趨勢與金融應用，透過實務案例與經驗交流，提升海內外經理人AI領域知能。

一銀總經理周朝崇於會議中表示，在AI產業發展、供應鏈重組及臺灣經濟動能帶動下，金融服務需求持續成長，2026年將以「攜手開拓聚焦成長」、「掌握金流領航市場」、「數智驅動創新精進」、「活用資本厚植韌性」、「永續共榮幸福未來」五大策略方針，透過跨部門合作與資源整合，提升整體競爭力與經營效率。

另外，因應企業客戶全球布局趨勢，一銀將持續強化跨境金融服務，結合國內與海外據點，提供跨境融資與金流整合等支援，協助企業拓展海外投資與營運。同時，將以「第一銀行作為客戶財務運籌中心」為核心，整合集團內證券、投信及人壽等資源，推動整合行銷，提升集團服務價值。

最後，周朝崇也期勉經理人以身作則、積極開拓業務，強化分行內部與跨部門協作，凝聚團隊向心力，以更高的執行力與服務品質，邁向領航市場、開創永續共進新格局。

