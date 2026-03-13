強制險過期沒？產險公會提醒檢視效期 避免受罰牌照遭註銷

產險公會提醒定期檢視強制險有效期限，避免空窗期受罰及牌照註銷（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為落實交通事故受害者的基本保障，產險公會提醒廣大汽、機車車主，應主動並定期檢視「強制汽車責任保險」的有效期限。一旦強制險保單到期超過6個月仍未續保，公路監理機關將依法註銷車輛牌照，提醒車主切莫因一時疏忽，面臨重罰或無法用車的困境。

產險公會指出，不少民眾強制險逾期時，表示「未接到通知」，事實上，為了避免民眾忘記投保，主管機關及保險公司已設有多重通知機制，提供「到期前通知」、「到期後通知」及「聯合通知」3重通知流程，分別寄送至汽、機車登記地，或保險公司留存的地址。

其中「到期前通知」為保險期間屆滿｢30日前」，會先寄發續保通知、「到期後通知」則是「到期後30日」內，至少再寄送2次重新投保通知，最後則是「聯合通知」，是針對保險到期後第2個月及第5個月仍未投保的車主，由金管會保險局及交通部公路局共同具名寄送提醒通知。

產險公會提醒，強制險逾期未保，牌照將依法遭註銷。依據《強制汽車責任保險法》第51條之1規定，投保義務人在保險期間屆滿逾6個月仍未依規定投保，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。車主若在牌照註銷後繼續用車，將面臨更重的交通罰鍰。

若車主未依規定投保或保險到期未續保，遭交警攔檢，汽車將處理新臺幣3,000元至1萬5,000元罰鍰；機車則是1,500元至3,000元罰鍰。微型電動二輪車罰鍰為750元至1,500元。若未投保車輛肇事，罰鍰將提高至9,000元至32,000元，並扣留車輛牌照至投保為止。

為避免未收到續保通知，產險公會提醒車主，若個人地址、手機號碼、電子郵件等聯絡資訊異動，應即時通知保險公司變更，才能確保順利接收到各項通知。民眾也可透過「強制汽車責任保險有效電子式保險證查詢平台」（https://ecard.cali.org.tw）查詢強制險有效保單。

