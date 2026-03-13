美啟動301調查 中國怒批嚴重破壞國際經貿秩序

美國啟動301調查，中國商務部怒批嚴重破壞國際經貿秩序。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國本週宣佈，將依《貿易法》301條規範，對全球60個經濟體進行不公平貿易調查。對此，中國商務部週五（13日）回應怒批，美方嚴重破壞國際經貿秩序，將保留採取一切必要措施的權利。

美國貿易代表署（USTR）週三（11日）以「產能過剩」為由，宣佈對包含中國、台灣、日本、南韓等16國發起301調查。隨後在週四（12日）晚間表示，由於未能確實對強迫勞動問題採取行動，將對包括中國在內的60個經濟體發起301調查。

對此，中國商務部表示，關於「產能過剩論」，中方已多次闡明立場，世界經濟早已成為不可分割的整體，生產和消費都是全球性的，如果各國生產只能滿足國內市場需求，就不會有跨境貿易，美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」。

中國商務部發言人指出，301調查是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。世界貿易組織（WTO）專家小組早已裁決，根據301調查採取的關稅措施違反世貿組織規則。

聲明隨後提到，中方也注意到，美國又以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對中國在內的60個經濟體發起301調查，中方正在進行分析評估。並呼籲美方糾正錯誤做法，強調中方保留採取一切必要措施的權利。

