不走荷姆茲！沙烏地阿拉伯開通新海空物流走廊

〔財經頻道／綜合報導〕由於荷姆茲海峽的風險未見好轉，沙烏地阿拉伯啟動新的運輸動脈，開通了一條海空物流走廊，將其西部海港與機場連接起來，以在航運路線和航班時刻表受到干擾的情況下，保持貨物向全球市場流通。

中東媒體《Gulf Business》13日報導，沙烏地阿拉伯航空貨運公司、沙烏地阿拉伯港務局及及海關總署等單位共同合作，開通了一條海空物流走廊。該通道允許抵達沙烏地阿拉伯港口的海運貨物轉運至空運服務，為國際貨物運輸開闢一條更快捷的替代路線。

初步營運已透過沙烏地阿拉伯西部海岸的吉達伊斯蘭港（Jeddah Islamic Port）啟動。該航線旨在必要時幫助重新分配貨物流向，並支援業務連續性。根據合作框架，貨物可以在海港和機場之間透過單一海關申報單進行運輸，並輔以預先清關程序。

沙烏地阿拉伯航空貨運公司表示，新的走廊是加強沙烏地阿拉伯海空物流基礎設施整合努力的一部分，允許貨物運輸隨著情況的變化在不同運輸方式之間轉換，此舉旨在確保必需品和商業貨物流通，同時保持供應鏈的連續性。

