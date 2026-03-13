緯創林憲銘：美國關稅影響有限 中東戰火未讓客戶放緩投資

緯創董事長林憲銘今天表示，美國關稅因素對高科技產業影響相對有限，大型雲端服務供應商客戶也未因中東戰火放緩投資。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）董事長林憲銘今天在線上法說會致詞時談到，今年的大環境仍然存在不少變數，年初至今，國際局勢出現戰爭，同時美國關稅議題也因為美國最高法院的判決，再度被拿到檯面上討論。其中，美國關稅因素對高科技產業影響相對有限，大型雲端服務供應商（CSP）客戶也未因中東戰火放緩投資。

林憲銘指出，從過去經驗來看，關稅因素對高科技產業、尤其是IT與ICT產業的影響相對較小。原因在於這些產品多被視為戰略性物資，美國在政策上仍維持零關稅或較低關稅的策略，「只要這個方向沒有改變，我相信整體影響仍然有限」。

林憲銘認為，短期來看，中東戰爭可能會讓市場在投資決策上稍微保守或調整節奏。「但就目前我們觀察，包括大型CSP以及主要客戶在內，都還沒有看到投資放緩的跡象」，當然，如果油價上漲，或未來政經環境發生變化，情勢仍可能有所調整，因此緯創會持續密切觀察，也會在相對樂觀的前提下做好必要的準備，以因應可能出現的變化。

林憲銘說，從市場需求來看，目前AI相關產品需求仍然非常強勁。不只是GPU，包括AI ASIC以及CPU的組合需求都在快速增加。整體產品發展方向也越來越多元，這讓客戶在架構設計與產品開發上有更多選擇，「我們認為這是一件好事」。

今年營運高雙位數成長

林憲銘表示，從目前的情況來看，緯創今年1、2月的營收較去年同期有相當大的成長，也預期2026年第一季相較2025年第一季仍會有顯著成長。「至於第二季之後，我們也看到不錯的動能」，因此整體而言對今年營收展望仍然相當樂觀，「大致判斷成長幅度應該至少會維持在「high double digit（高雙位數」的水準」。

林憲銘指出，以緯創目前的營收規模來看，若仍能維持雙位數成長，其實已經是相當不錯的發展。而過去兩年，整體毛利率確實出現些微壓縮。主要原因是產品組合出現較大的變化，例如機櫃相關產品的出貨量明顯增加。由於這類產品單價較高，但同時材料成本也同步提高，因此對毛利率造成一定程度的擠壓。

林憲銘強調，整體而言，公司獲利的絕對金額仍持續等比例成長，「我們也清楚這樣的趨勢，因此持續調整不同的business model（商業模式），希望逐步讓毛利率回到過去較為理想的水準，未來一年我們會進行不少調整。」

林憲銘觀察，目前AI相關產品已經占公司營收約七成以上，因此公司未來的重點仍然會持續關注AI領域的變化，其他產品線則會按照既有節奏穩定推進。PC市場因為記憶體價格因素，目前相對較為疲弱。但在工業產品以及網通等高毛利領域，這些毛利率相對較高的產品，今年仍然可以看到成長。

林憲銘提到，緯創的美國市場的布局進度相當順利，預計在第一季底到第二季之間，就會開始在美國出貨。這不僅有助於因應川普政府的政策方向，也有助於未來可能出現的關稅變化，同時能更貼近客戶、提供就近服務。在這樣的趨勢下，今年公司在美國仍會有部分資本支出（CapEx）投入。

林憲銘說，過去很多人認為美國製造成本高，「但現在我們認為，美國布局不僅是必要的，也是一個非常貼近客戶的重要策略」，當然，美國建廠的困難度其實比原先想像更高。雖然美國是工業大國，但過去很長一段時間，IT產品製造並不是其主要產業，因此許多設備仍需要從亞洲、甚至從台灣進口。不過只要這個階段克服，後續運作就會順利很多。

