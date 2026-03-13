三星S26預購較前代增25％ 漫遊紫最夯

三星Galaxy S26旗艦系列今日正式展開預購取貨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星Galaxy S26旗艦系列今日正式展開預購取貨，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙指出，今年Galaxy S26旗艦系列預購熱烈，整體較前代成長25%，其中，自有通路表現優異，三星商城預購表現更是前代的2.8倍，而觀察系統商亦有平均20%成長。

陳啓蒙說，觀察預購機種偏好方面，Galaxy S26 Ultra佔比達83%，顏色部分，三款機型則都以漫遊紫最多，而三星商城預購Galaxy S26 Ultra 1TB容量與限定色加總佔65%。

陳啓蒙進一步指出，Galaxy S26 Ultra預購中，1TB版本占比達15%，顏色以漫遊紫最受歡迎，約佔1TB預購60%。後續台灣三星也將針對消費者大容量、頂規機種偏好，拉高Galaxy S26 Ultra與512GB版本進貨，而1TB版本預計3月將再進貨，滿足消費者需求。

另外，台灣三星觀察過去S系列友商Switch Rate約8%；此次S26系列創新有感，Switch Rate達13%。

