LTN經濟通》智慧手機鼻祖 蟄伏後重回市場

摩托羅拉用歷史與現實，從手機始祖轉化成科技品牌長青樹。（彭博）

手機始祖從「裂變」到重返王座

〔財經頻道／綜合報導〕摩托羅拉（Motorola）這個老牌科技名字，近日再次成為市場焦點。數據顯示，摩托羅拉在2024年第4季全球智慧型手機出貨量達1530萬部、市佔率5%、該季年增15%，甚至在印度與拉丁美洲等新興市場快速增長，2025年手機出貨量全球排名第8八、市佔率約5%。

談到智慧型手機產業，很多人會先想到蘋果或三星，但如果時間倒回50年前，真正開創「手機時代」的是摩托羅拉。外媒指出，1958年10月，摩托羅拉正式成為剛成立的美國太空總署NASA的首批供應商之一。這不只是企業訂單，更象徵摩托羅拉在科技產業的早期影響力。從太空通信設備到後來的手機技術，摩托羅拉逐步建立起其在高科技與通信領域的專業聲譽。

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1973年摩托羅拉工程師 Martin Cooper在紐約打造出史上第一支手持行動電話，使用的正是原型機DynaTAC。10年後，也就是1983年正式上市的DynaTAC 8000X，成為全球第一支商用手持手機，售價高達3995美元、其重量接近800公克。

據報導，這隻手機的通話時間只有約30分鐘，但充電卻需要10小時。這樣的規格不比今日的智慧型手機，但在當時卻已是顛覆性的科技體驗，這隻手機也開啟了行動通訊革命。

市場傳出，摩托羅拉在2003年曾差一點就收購中國華為。（美聯）

摩托羅拉是智慧手機發想者



摩托羅拉為了開發這支手機，投入超過 1億美元研發費，並花了十多年時間才取得美國 FCC 認證。從某個角度來看，這不是一次產品上市，而是把原本只能裝在汽車或背包裡的通訊設備，變成真正可以「拿在手上的電話」。這也是智慧型手機的產業起點，包括晶片、作業系統、應用程式生態。

當年摩托羅拉展為了拓展全球電信市場，甚至傳出差一點就收購了中國華為。據公開報導顯示，在2003年左右摩托羅拉曾一度接近收購華為，當時雙方甚至達成過初步意向，提議收購價格約75億美元，但最終因內部決策與董事會否決而作罷。

摩托羅拉推出第一款功能電話產品StarTAC。（歐新社）

摩托羅拉是折疊手機始祖

智慧型手機市場競爭激烈，市場傳出，蘋果將於今年秋季與iPhone 18 系列同步推出首款摺疊機 （代號「V68」），但實際上手機始祖摩托羅拉，早在1990年代就推出類似的經典概念手機StarTAC，如今透過Razr摺疊系列重新定義設計。

分析師指出，摩托羅拉可以說是「翻蓋手機」的始祖之一。1996年，Motorola StarTAC上市，總銷量超過6000萬支，成為後世「貝殼機」（clamshell）的先驅。如今Razr系列則把這種經典翻蓋形態與柔性螢幕技術結合，成為折疊手機市場中最具辨識度的產品之一。

IDC數據顯示，摩托羅拉憑藉Razr系列在翻蓋式折疊手機市場快速崛起，在美國折疊手機市場市佔率已接近50%，成為該市場最具影響力的品牌之一。

中國業內人士指出，聯想收購 Motorola Mobility 後，逐步將智慧手機品牌集中至此，如今市場策略幾乎全面主打Motorola；其中，高階市場主打Edge、中階市場Moto G、摺疊機為Razr，至於Lenovo的手機品牌僅剩少量或在特定市場。

2025年4月，聯想集團旗下的摩托羅拉品牌推出了全新Razr摺疊手機系列，配備一系列人工智慧助理。（彭博）

2011年拆分 手機品牌被中國聯想收購

摩托羅拉曾是行動通訊產業的先驅，但在2011年拆分為兩家公司，其中摩托羅拉解決方案（Motorola Solutions；MSI）專注 B2B 公共安全通訊，摩托羅拉移動（Motorola Mobility）則在2014年被中國品牌廠聯想（Lenovo）收購、納入麾下，現為該集團的全資子公司。

摩托羅拉分家後，品牌同時活躍在B2C手機與B2B公共安全市場，但掌握權卻很有戲劇性，其「Motorola」「Moto」及蝙蝠M標誌是由 Motorola Trademark Holdings 持有，聯想透過 Motorola Mobility 控制商標於手機市場與消費電子產品上應用，而 Motorola Solutions 則用於公共安全與企業通訊。

值得注意的是，Motorola Trademark Holdings隸屬於聯想旗下 Motorola Mobility的企業體系，而Motorola Solutions則透過授權方式使用該品牌。簡單來說，聯想不是摩托羅拉品牌的唯一控制者，Motorola Solutions則透過授權使用，這個品牌被設計成兩家公司都能合法使用。

這種少見的授權結構，讓摩托羅拉品牌DNA同時存在2個世界。這種「業務分工＋授權使用」模式，使摩托羅拉品牌在不同市場同步進化，而不是隨拆分而消失。

分析師指出，兩個完全不同的商用世界，卻共享同一個品牌DNA，這種架構讓摩托羅拉在市場上形成雙軌價值。其中，B2C手機市場中，其品牌承載歷史與復古情懷，但在B2B公共安全市場中，品牌則代表可靠性與專業，這種少見的品牌管理模式，讓摩托羅拉成為科技產業裡真正的「跨界長青樹」。

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