焦點股》旺宏：法人給出震撼目標價 股價爆量漲停

旺宏董事長吳敏求（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）受法人看好具爆發性成長，將帶動未來數來穩定獲利，目標價達3百元新天價，此震撼市場的利多消息，拉抬旺宏今盤中股價逆勢漲停鎖住，達108.5元、上漲9.5元，截至11點20分，成交量達逾23萬張，漲停後委買量約超過2.45萬張，人氣僅次於群創（3481）。

因國際大廠轉向生產高毛利的AI相關記憶體，陸續退出NAND快閃記憶MLC產品生產行列，估計今年與明年全球MLC位元供給將分別年減51%、30%，當前TLC供給也吃緊，全球低容量eMMC位元更供不應求，價格可望持續上漲，法人預估有利旺宏營運。

本土投顧法人昨出具最新個股報告，以「一個比DDR4更美好的故事」為題，指eMMC出現巨大供需缺口，直到2027年都仍持續缺貨，預期旺宏營收將迎來爆發性成長，也將帶動未來數年穩定獲利，給出「增加持股」評等、300元目標新天價，成為市場熱門話題，不少人認為報告誇張。

旺宏去年仍虧損，今年1月、2月累計合併營收為新台幣60.47億元，年增55.6%，並已公告1月稅後淨利2.71億元、年增1.95倍，稅後每股盈餘0.15元，年增2倍，單月轉虧為盈。

