被裁後才發現現實殘酷！60多歲銀行主管投履歷一年仍找不到工作

〔財經頻道／綜合報導〕高齡者面臨嚴重的求職困境！一名住在南卡羅來納州、年約60歲出頭的美國求職者丹妮爾（Robin Peppers Daniel）表示，她去年遭富國銀行（Wells Fargo）裁員後至今仍找不到全職工作，即使擁有多年管理經驗與人脈推薦，也屢屢在面試後被刷下。她坦言，年齡與資歷過高，可能正成為求職路上的最大阻礙。

《商業內幕》報導，丹妮爾過去曾在富國銀行擔任管理職，負責監管報告與內控相關工作。不過在去年4月，她突然收到公司系統通知，表示30分鐘內將失去工作權限，隨後主管來電證實，她與多名同事被列入裁員名單。這並非丹妮爾首次遭遇裁員。早在2018年，她就曾被零售巨頭沃爾瑪（Walmart）裁掉過，之後她轉職到富國銀行擔任顧問，並逐步升任管理職，但最終仍未逃過新一輪組織調整。

被裁後，丹妮爾起初對再就業仍抱持信心。她更新了 LinkedIn 履歷、公開標註「Open to Work」（開放求職），並透過人脈尋求內推機會，同時也直接到各公司官網投遞履歷。然而一年過去，她仍未找到理想職位。

為了維持收入，她目前偶爾接代課教師的工作，但仍屬於失業狀態。她與丈夫雖然還有約18個月的存款可以支撐生活，但原本希望逐步邁向退休的她，如今不得不繼續尋找工作機會。

丹妮爾也開始重新思考職涯方向。她目前正參與南卡羅來納州的教師資格替代培訓計畫，完成必要測驗後，她將有資格成為一名全職教師，雖然教師薪資遠不如過去在銀行業的收入，但至少能從事自己喜歡的工作。

除了轉職教職，她也與丈夫經營小型網頁設計事業，並嘗試販售護膚產品，希望開闢新的收入來源。

回顧這段求職歷程，丹妮爾坦言，年齡可能是她難以再就業的重要原因之一。由於她擁有多年管理經驗與高學歷，一些企業可能認為她「資歷過高」，導致求職難度增加。如今她對全職工作的搜尋已不再像最初那樣積極。「如果一個職缺有超過100人申請，我通常就不會再投履歷。」她說，自己已逐漸接受半退休的生活狀態。

丹妮爾也提醒其他求職者，在如今許多企業利用人工智慧篩選履歷的時代，人脈關係仍然是最重要的資源，「在這個市場裡，最有用的其實是人際網路關係。」她說，即使還沒有帶來工作機會，朋友與前同事提供的資訊仍是她求職過程中的最大支持。

