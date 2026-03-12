中東戰事擴大！國際油價再漲破100美元 台積電ADR重挫4.3％

伊朗加大對波斯灣產油國的生產和運輸設施的攻擊，國際油價12日再度漲破100美元。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕即使國際能源總署（IEA）宣布，32個成員國將釋出4億桶緊急儲油，來平抑因美伊戰爭導致的石油價格飆漲，但伊朗加大對波斯灣產油國的生產和運輸設施的攻擊，警告全球應做好油價破200美元的準備，中國又宣布禁止成品油出口，導致國際油價12日再度漲破100美元。12日美股開盤走低。

IEA宣布，32個成員國將釋出4億桶緊急儲油，為1973年石油危機以來規模最大；其中，美國表示將從其戰略儲油中釋出1.72億桶。但國際油價在IEA做出宣布後仍持續上漲，因交易員懷疑，釋出緊急儲油無法很快抵銷美伊戰爭造成的大規模石油供應短缺，以及因荷姆茲海峽遭封鎖導致的運輸中斷。

12日布蘭特原油期貨價格盤中一度大漲10.4%，每桶報101.59美元；西德州中級原油期貨價格也曾大漲約10%，報每桶95.96美元。12日美國道瓊工業指數開盤下跌1.3%，標普500指數下跌1.1%，那斯達克指數下跌1.2%；費城半導體指數則下跌2.3%，其中，台積電ADR下跌4.3%。

MST Marquee能源分析師卡方尼克（Saul Kavonic）表示：「IEA釋出的緊急儲油規模，凸顯決策人士如何關切此次的石油短缺危機，這項決定也暗示石油短缺危機有多嚴重，而IEA不認為戰爭會很快結束。」

即使IEA釋出龐大的緊急儲油，分析師指出，如果這場衝突持續拖延，這些緊急儲油只能彌補一部分的供應損失。市場感到不安的另一因素在於，不清楚這些緊急儲油有多快會發送到市場。

此外，伊朗加大對波斯灣產油國的生產和運輸設施發動攻擊，兩艘停泊在伊拉克領海的油輪，遭伊朗使用載有炸藥的船隻襲擊，並使用無人機攻擊阿曼的Salalah港的儲油設施，迫使阿曼撤離主要石油出口港的所有船隻。伊朗也攻擊巴林在Muharraq的儲油槽。

高盛警告，如果荷姆茲海峽仍遭封鎖，油價可能超越2008年創下的歷史高點147.5美元。分析師指出，唯一能讓油價回落的就是荷姆茲海峽重新開放。

