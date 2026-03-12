群創爆出近169萬張天量 董座洪進揚首談股價：轉型成果被看見

群創光電股價爆天量，董事長洪進揚表示轉型成果被看見。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在群創光電（3481）股價強勢攻高、成交量爆出歷史天量之際，董事長洪進揚也首度回應市場對股價表現的關注。他表示，公司股價由市場機制決定，自己無法評論或預測，但可以向投資人保證的是，群創團隊在轉型過程中投入大量心力，並將持續努力創造成果。

群創近期股價表現強勢，12日盤中再度攻上漲停，單日成交量衝上約169萬張，創下台股上市公司單日成交量新紀錄，受到市場大量關注。對此，洪進揚表示，近來確實有許多人詢問群創股價為何漲勢明顯，但股價走勢並非公司能夠控制，他也一向避免對股價多作評論。

洪進揚指出，群創近年積極推動轉型，從最初並不被市場看好，甚至外界質疑「大象也會跳舞嗎？」到逐步獲得投資人與客戶的認同，整個過程相當艱辛。他也提到，近期看到台灣隊長陳傑憲在國際賽事中展現不服輸的拚戰精神，讓人相當感動，在球迷支持下，球員也願意拼盡全力為國家的榮譽奮戰。

他表示，群創員工在轉型過程中同樣抱持這樣的精神努力奮鬥，公司能夠走到今天並讓市場看到初步成果，絕非一夕之間完成，一路走來確實相當辛苦。

洪進揚也坦言，公司部分新事業布局涉及產業敏感性，目前仍無法對外透露太多細節，但群創團隊始終保持韌性與拚勁，持續推動技術與事業發展。他指出，公司在部分新領域已取得初步突破，也逐漸獲得市場以「訂單與投資」方式給予支持。

洪進揚最後強調，感謝法人、散戶及媒體長期以來的支持與關心，未來群創仍將持續推動轉型與新事業發展，期望在營運與投資成果上交出讓股東滿意的成績。

