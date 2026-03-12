智利櫻桃獲利蒸發8成翻臉了？ 果農淚訴看錯中國1事

智利櫻桃輸中價格欠佳，果農承壓。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃過度依賴中國，因中國內需疲軟，導致2025/26產季價格崩盤，許多生產商將會虧損。業內人士坦言，誤以為中國的需求無限，拼命擴大種植，昔日每公頃獲利約4萬美元（約台幣127.6萬），現在只剩8000美元（約台幣25.5萬），慘摔8成。

《櫻桃時報》11日報導，智利天主教大學農學院教授蘇貝卡索克斯（Juan Pablo Subercaseaux）表示，智利櫻桃繁榮期已經終結，儘管2025-26產季的出貨量低於2024-2025產季，價格仍低於往年。因此，許多生產商的財務報表將出現虧損。

有些人直言，由於智利櫻桃供應過剩，其在主要出口目的地-中國的昔日價格將無法恢復。在這種情況下，業內專家指出，智利櫻桃種植行業進入一個可能持續數年的調整期。

Agrícola Don Fortunato總經理布拉沃（Patricio Bravo）也說，智利櫻桃超級週期已經結束，歷史價格不會再回來了。利潤空間收窄，我們必須開始認真評估每公頃產量低於1萬或1.2萬公斤的果農是否還有利可圖。布拉沃認為，智利櫻桃在中國的供應過剩最終削弱其作為禮物的吸引力，直接衝擊價格。

Abud & Cía總經理維德默（Isabel Widmer）則指出，智利櫻桃面臨的問題之一是誤以為中國的需求無限大，這導致櫻桃種植面積不斷擴充，數據顯示，全智利櫻桃園種植面積達7萬7765公頃，櫻桃熱潮已經結束，市場必須做出調整。

由於大量種植，輸中價格下滑，熟悉櫻桃產業的人士指出，在櫻桃出口高峰期，智利中部地區獲利達到每公頃4萬美元，如今已降至每公頃8000美元。

專家表示，智利櫻桃的前景短期內不會有所改善，預計下個產季產量將達到1.45億箱，對此，蘇貝卡索克斯強調，我們需要將櫻桃產量降至8500萬箱，這意味著必須砍掉超過3萬公頃的櫻桃樹，「我們必須承認櫻桃園面積過剩，而且並非所有人都能抵禦這場風暴。」

