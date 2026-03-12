國泰投信首檔主動式ETF 00400A 3/23開募

國泰投信旗下首檔主動式ETF「國泰台股動能高息主動式ETF」（00400A），預計於3月23日至25日展開募集。（國泰投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股加權指數於年初首度站上3萬5000點大關，帶動投信業產品研發動能。國泰投信旗下首檔主動式ETF「國泰台股動能高息主動式ETF」（00400A）預計於3月23日至25日展開募集。該基金發行價定為10元，主打萬元即可入手，並採月配息機制，搶攻小資族與追求領息回報的投資大眾。

根據投信投顧公會最新統計，台灣首檔主動式ETF問世不滿一年，市場接受度極高。截至2026年2月底，全台主動式ETF規模已達約新台幣2400億元。

國泰投信董事長李偉正表示，主動式ETF兼具「經理人靈活選股」與「ETF便利交易」雙重特性，在當前高評價、高波動的市場環境下，更能發揮主動抗震的優勢。

李偉正分析，儘管3月初國際局勢動盪導致股市波動，但台灣電子供應鏈已從「規模擴張」轉向「價值鏈重構」。他指出，以台積電晶圓代工為核心，帶動包括液冷散熱、高頻高規PCB載板等技術突破，台灣正全面主導全球AI基建硬體定義權。主計總處亦預估今年出口成長有機會上修至22.22%，顯見基本面仍具支撐。

李偉正呼籲，市場最終將回歸基本面考量，身為全球科技產業關鍵供應鏈核心的台股仍深具長線投資價值。此次00400A為月配息機制的主動式台股ETF，也為國泰投信旗下全貨架產品策略再添新兵，國泰投信目前擁有38檔ETF，為全台投信業最多，未來也將持續為投資人挖掘具備投資潛力的標的。

國泰投信投資長蔡宜芳則強調，主動式基金的勝負關鍵在於投研底蘊。國泰目前管理資產規模近2.4兆元，擁有逾百人、平均資歷超過13年的專業團隊。以旗下熱門的「國泰台灣高股息基金」為例，自2020年成立以來績效逼近450%，並曾蟬聯金鑽獎，證明主動管理能為投資人創造超額回報（Alpha）。

針對00400A的選股邏輯，基金經理人梁恩溢解釋，該基金從全台逾1800家上市櫃企業中，精選50至60檔兼具成長潛力與高息收益的個股。透過量化策略引擎，優先納入股息率排名靠前的標的，並剔除動能落後者。

梁恩溢進一步指出，在操作上將追求夏普值（Sharpe Ratio）極大化，即提升每單位風險所能換取的報酬效率。透過主動篩選現金流充沛的企業，能在市場波動時展現防禦韌性。隨著AI浪潮持續推升半導體、零組件及組裝代工產業，台系廠商站穩戰略地位，主動式布局將更能掌握產業鏈上中下游的靈活調度契機。

