群創2廠、5廠證實有買家接洽 洪進揚：未設定明確處份時程表

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠群創（3481）加速推動資產活化，外界關切繼南科4廠與環東路模組廠分別賣給台積電與南茂後，台南2廠與5廠的處分進度。董事長洪進揚表示，董事會雖已決議關停這兩座廠，仍在與潛在買家討論的過程中，未有具體處分時程或交易對象。

群創今日召開法人說明會，針對法人詢問2廠與5廠是否已有明確出售時程，洪進揚指出，雖然董事會已通過關停決議，但現在還處於與潛在買家討論的過程，且目前兩座廠區都處於滿載生產狀態，主要生產中小尺寸面板，也必須確保既有客戶訂單能夠順利交付。

洪進揚坦言，整體面板產業仍處於供過於求的情況，公司希望透過產線整併與資源重新配置，聚焦最具競爭力的產品與客戶，同時與長期合作夥伴建立更穩定的供應關係。由於產線調整牽涉客戶供貨安排與庫存規畫，需有完整規劃，目前未有確定的出售時間表或交易對象。

對於外界關注的員工安置問題，洪進揚指出，公司將優先透過內部轉任與調整方式因應。他也坦言，無論哪座廠區關停，群創每年本就會進行員工績效評估，公司也希望留下優秀人才。

他並舉例說明，群創近年積極布局半導體與相關設備領域，不少面板廠工程與廠務人才具備產線管理與設備維運經驗，具備跨產業轉換能力。當初南科4廠出售給台積電後，部分廠務人才便很快被延攬。

在產業景氣方面，洪進揚表示，今年電視面板需求相對穩定，價格表現也較為健康，在電視面板漲價帶動下，顯示器面板市況亦有所改善，預期價格上漲效應有望延續至第二季。

相較之下，筆電與手機面板需求則較為保守，主要受到記憶體價格大幅上漲影響，推升終端產品成本，可能抑制品牌廠拉貨動能。

至於車用顯示市場，群創指出，隨著自動駕駛與智慧座艙發展，車內顯示需求正快速提升。未來車用顯示不僅在尺寸與數量上持續增加，也將結合影音娛樂與數位服務，甚至衍生新的商業模式，例如整合影音平台、廣告與保險服務等，為車用顯示產業帶來新的成長機會。

群創南科4廠當初已171.4億元賣給台積電，處份利益高達147億元；日前又處份環東路一座模組廠與南茂，總交易金額8.8億元、處分利益6.59億元，未來在台南2廠、5廠處份後，潛在業外收益相當可觀。

