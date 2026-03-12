全球最年輕白手起家富豪！他22歲身家高達700億元

Mercor聯合創辦人Adarsh Hiremath（左）、Brendan Foody（中）和Surya Midha（右）是白手起家的億萬富豪。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕《富比士》（Forbes）最新的《世界億萬富翁豪》中，共有創紀錄的35人未滿30歲便突破十位數美元資產。雖然他們僅占全球3428名億萬富翁的1%，但較去年增加了0.4%。其中12名年輕億萬富豪是「白手起家」，年僅22歲的Surya Midha淨資產高達22億美元（約新台幣700億元）。

《富比士》指，35歲以下年輕富豪的致富領域涵蓋五花八門，大多數是繼承而來，但有12人是真正白手起家。世界上最年輕的白手起家億萬富翁是新上榜的3人組，分別為Surya Midha、Brendan Foody 和 Adarsh Hiremath，年僅22歲。

他們共同創辦了AI招聘新創公司Mercor，其中一名創辦人Brendan Foody去年對《富比士》表示「這真的太瘋狂了，感覺非常超現實，完全超出我們的想像。」

其中，印度裔的聯合創辦人Surya Midha比其他2位創辦人年輕幾個月，如今成為全球最年輕的白手起家億萬富豪，資產達22億美元。從去年榜單的Scale AI共同創辦人Alexandr Wang手中接下這一稱號，甚至比20年前以23歲登榜的Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）還要年輕。

