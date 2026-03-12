你想不到！台灣狂掃中東這國白蝦 前2月砸近億超車宏國

台灣今年前2月從沙烏地阿拉伯進口的白蝦大幅成長。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣對白蝦需求龐大，去年進口額2.19億美元（約台幣69.8億）。自宏國2023年3月與我斷交、轉向中國後，台灣大幅縮減採購宏國白蝦，宏國也讓出台灣最大白蝦來源國。台灣白蝦進口轉向多元化，今年前2月數據顯示，最大來源國是巴拿馬，進口額1815.9萬美元（約台幣5.7億），值得一提的是，沙烏地阿拉伯躍升第4名，前2月台灣買了309.6萬美元（約台幣9876萬），年增114%，超車宏國令人意外。

根據農業部統計，今年前2月我國白蝦進口量6246公噸，較去年同期增加23%；總進口額為4271.4萬美元（約台幣13.6億），年增22%。

第一大進口來源是巴拿馬，前2月進口量為2398公噸、年增59.8%，進口額為1815.9萬美元、年增50%；厄瓜多緊追在後，進口量為1701公噸、年增30.3%，進口額為1019.7萬美元（約台幣3.2億）、年增32%；第3名為泰國，進口量為555公噸、微增0.3%，進口額為406.2萬美元（約台幣1.3億），年減2.3%。

第4名則是沙烏地阿拉伯相當意外，今年2月台灣進口量為542公噸，較去年同期大幅成長134%，進口額為309.6萬美元，比去年同期大增114%，排名從去年的第7名一口氣來到第4名，同時超車宏都拉斯。

宏國則排名第5，進口量及進口額雙崩，今年前2月進口量為398公噸，較去年同期大減38.8%；進口額為235.4萬美元（約台幣7509萬），年減33.8%，以進口額觀察，排名從去年的第3名滑落至第5名。

