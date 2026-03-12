凱基金前2月稅後獲利96.64億元 EPS 0.57元

凱基金前2月EPS 0.57元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2891）今（12）日公布2月自結獲利，單月稅後獲利40.19億元，前2月累計稅後獲利96.64億元、EPS 0.57元，金控旗下凱基銀行與凱基證券2大子公司，前2月累計稅後獲利達60.94億元、年增137%表現最為亮眼。

各子公司表現方面，2月份雖適逢農曆春節、僅有14個工作日，但凱基銀行仍在放款擴張及利差走升支撐下，淨利息收益持續成長，手續費收入也推升獲利，2月稅後獲利5.74億元，年度累計稅後獲利13.95億元，雙雙創下同期新高。

凱基證券受惠於台股成交量能與指數挑戰歷史高點，在經紀暨財富管理手續費收入與自營及承銷等資本利得貢獻下，2月稅後獲利18.82億元，前2月累計稅後獲利47億元，較去年同期成長250%，續創歷史新高。

壽險方面，今年保單銷售維持穩定成長，2月份新契約保費收入達60億元，今年累計新契約保費已達157億元，較去年同期成長33%。凱基人壽持續聚焦外幣及投資型商品作為核心推動策略，2大類商品累計業績分別較去年同期成長61%及179%，貢獻保險業務獲利；同時透過資產配置並掌握台股走揚契機實現資本利得。凱基人壽2月稅後獲利16.28億元，若加計FVOCI股票處分利益，稅後金額55.34億元，合計達71.62億元。累計前兩月獲利規模達138.8億元，約為去年同期2.78倍。

凱基投信推出的凱基台灣TOP 50 ETF （009816），採股息持續投入的複利概念，創新產品設計獲得投資人青睞，2月3日掛牌規模為90億元，短短1個多月，3月12日規模已增加至817億元，成長幅度高達8倍。

凱基金強調，凱基人壽今年起適用IFRS17新會計準則，獲利不再加計FVOCI（Fair Value through Other Comprehensive Income）股票處分利益；若加計FVOCI股票處分利益，金控2月份調整後獲利為95.88億元，前2月份累計調整後獲利為196.28億元，均創下同期歷史新高，年成長率也都超過170%。FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘。

