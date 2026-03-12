通膨疑慮升溫！新台幣一度重貶逾1角、逼近31.9元

油價走高通膨疑慮升溫，新台幣逼近31.9元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事未見緩和跡象，國際油價再度走高，引發市場對通膨升溫的疑慮。在美元轉強，且台股結束連兩日反彈，外資轉手賣超、匯出下，新台幣兌美元匯率同步走貶，盤中一重貶逾1角，逼近31.9元價位，尾盤央行進場調節，最後收在31.845元、貶值9分，匯價結束連2紅，成交量又回到30億美元以上大量，達34.1億美元。

台股今日下跌532.33點，收在33581.86點，三大法人合計賣超811.67億元，其中外資賣超達711.27億元，成為股匯市下跌主因。

新台幣匯價早盤先反應美元轉強，以31.78元、貶值6分開出，盤中一度升抵31.72元，隨著外資熱錢匯出，午後貶值壓力明顯加劇，最低下探至31.898元、重貶1.43角。

美元轉強下，主要亞幣亦同步承壓，日圓早盤一度逼近160日圓兌1美元整數關卡。根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.46%，日圓重貶0.37%、韓元大貶0.36%、新台幣貶值0.28%，表現居中；新加坡幣貶值0.22%、人民幣則小跌0.09%。

匯銀人士指出，美國最新公布的2月通膨數據大致符合市場預期，但該數據尚未反映近期中東局勢升溫與油價急漲的影響，市場對後續通膨壓力仍保持高度警戒。

此外，國際能源署宣布釋放4億桶戰略石油儲備後，油價僅短暫回落至每桶83美元，隨即快速反彈並重新站回90美元之上。油價維持高檔，使市場擔憂通膨壓力再度升溫，美債殖利率與美元同步走高，資金再度自風險資產撤出，亞洲股匯市也因而承壓。

匯銀人士認為，新台幣短線仍將受到美元走勢、油價變化以及外資資金流向影響。若中東情勢持續緊繃、油價維持高檔，市場對通膨回升的預期將使聯準會降息延後、進一步推升美元，新台幣不排除再度測試31.9元甚至32元整數關卡。不過，在出口基本面仍具支撐，加上央行適時調節下，整體貶勢預料仍屬溫和，短期匯價可能於31.7至32元區間震盪整理。

