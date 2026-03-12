日月光與成大深化產學合作 共研中心展現AI封裝、綠能成果

日月光與成大深化產學合作。（日月光提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）旗下日月光半導體與國立成功大學進行產學合作，雙方今（12）日在日月光高雄廠國際會議廳舉行「日月光暨成大共研中心」第二屆期末成果發表會，今年聚焦「能源管理（Energy Management）」與「硬體規格（Form Factor）」兩大核心領域，展現多項結合AI運算與前瞻材料的封裝技術突破，進一步強化台灣半導體產業在次世代晶片開發上的領先地位。

成功大學校長沈孟儒指出，今年共研中心的成果令人驚艷，研發團隊成功開發出全台首款「散熱與綠電雙效模組」，將AI伺服器的溫差廢熱轉化為電力，這不僅是技術的跨越，更是對永續環境的具體貢獻。成大與日月光的連結正變得越來越深，雙方不僅在技術研發上並肩作戰，日月光更協助了成大進行海外基地簽約，讓產學合作的觸角延伸至國際。

在人才培養方面，他強調，雙方持續深化合作，讓學子與教授能直接面對產業最前線的挑戰，共同在關鍵技術上尋求突破。這種深度的夥伴關係，是為了透過台灣的半導體實力，去解決世界上如能源轉型與高階運算等關鍵問題，將學術能量轉化為具備全球價值的應用成果。

日月光集團研發總經理李俊哲提到，過去一年日月光與成大密切協同，專案數由首屆的11件增至今年的14件，研發深度更觸及未來十年的先進封裝佈局。在解決異質整合與高階運算挑戰方面，團隊導入AI演算法實現了高效能的翹曲預測與失效預警機制，顯著縮短新產品的研發導入時程。日月光將持續履行至2027年出資5000萬元的承諾，全力支持這項長期的產學計畫，為台灣專業封測廠打造最具影響力的智慧科技人才庫。

這次研發團隊發表亮點技術，在能源管理方面，除了廢熱回收發電技術外，也成功開發出具備優異耐氧性能的奈米銅粉燒結製程，並構建針對車用先進封裝的振動壽命預測模型，助力實現淨零碳排目標。此外，研究更擴及至機器人世界模型中的觸覺感知柔性封裝，拓展了半導體技術的應用邊界。

針對硬體規格與前瞻材料的演進，共研中心則利用石墨烯的獨特性質，成功開發出低溫電漿增強導化學氣相沉積（PECVD）技術，優化重佈線層（RDL）的電性表現。同時，針對5G與高性能運算需求，團隊開發出創新的低溫銅-銅直接接合技術，不僅能有效降低封裝翹曲，更具備低碳足跡優勢。

日月光半導體表示，這些技術不僅應用於面板級扇出型封裝（PLFO），也為未來超大型AI ASIC提供穩健的光學互連與整合解決方案，體現從實驗室走向生產線的產業實踐力。

