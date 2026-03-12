中信金2025年獲利續創新高 總座高麗雪：股利配發維持6成上下

中信金控今（12）日舉行法人說明會，由中信金控總經理高麗雪及財務長徐旻傾共同主持。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控（2891）今（12）日舉行法人說明會，中信金2025年獲利再創新高，稅後盈餘806.2億元、EPS4.08元。稅後股東權益報酬率（ROE）為16.88%，稅後資產報酬率（ROA）0.91%。外界關注股利將如何發放，中信金總經理高麗雪表示，過去維持6成上下的配發率且以現金為主，今年也將此標準向董事會建議，最終仍要經董事會討論後決定。

法人說明會由中信金控總經理暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金表示，2025年稅後獲利續創歷史新高，每股盈餘（EPS）4.08 元也寫下歷史最佳紀錄，稅後股東權益報酬率（ROE）穩居全體金控之冠。

對於今年的展望，高麗雪表示，整體態度維持「審慎樂觀」，預計獲利將維持穩定成長趨勢。主要子公司表現方面，中國信託銀行2025年合併稅後盈餘573億元，較2024年同期成長16%，創下歷年新高。受惠於存放款規模擴大與利差走揚，淨利息收益年增近22%；財富管理、法人金融與信用卡等業務同步成長，帶動手續費收入年增近11%。

海外市場稅前獲利年增16%，占整體銀行獲利3成以上。高麗雪表示，預期放款與手續費收入（財管、信用卡）均有高個位數甚至雙位數的成長，淨利差 （NIM）目前含SWAP約為1.66%，預計今年有4至8個基本點的提升空間。

保險業務方面，台灣人壽的分紅保單及投資型保單業績大幅成長，2025年新契約保費年成長54%。在投資方面，台灣人壽掌握市場契機，適時實現股票及私募基金的資本利得，但因12月份額外提撥3成稅前獲利以強化外匯價格變動準備金，使2025年累計稅後盈餘為208.5億元，較2024年減少3%。

