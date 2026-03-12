她退休前帶300萬搬到鄉下「低成本養老」 僅2年超後悔被迫逃回都市

日媒以真實案例揭示，單身者退休後移居鄉下，雖然可節省房租，仍需優先考慮醫療設施、交通便利性及日常購物便利性。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名55歲女子為了節省生活費，退休前以500萬日圓（約新台幣100萬元）購入鄉下廉價房屋，決定移居，原以為能安享低成本生活。然而，她很快體會到鄉下生活的不便與孤獨。車程長、生活單調，再加上生病時無人關心，她感受到前所未有的恐懼與孤立，短短2年，她被迫賣屋逃回都市。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，55歲單身未婚的和代（化名），長期在東京擔任臨時工。多年來，她存了約1500萬日圓（約新台幣298萬元），但由於工作性質不穩定，未來能領取的退休金很少，他對退休後的生活感到非常擔憂。

和代擔心，如果繼續在東京支付高昂的房租，她的積蓄會在領取退休金之前耗盡，於是決定搬到物價和住房成本更低的農村地區。她透過網路找到一處500萬日圓的中古房產一口氣購買，她一度以為「這下再也不用擔心房租了」，但現實生活遠比想像艱難。

住處鄰近超市需車程30分鐘，為了搬家慌忙買了中古車，讓原本不開車的和代在長途駕駛過程充滿恐懼，而且周遭缺乏咖啡廳與餐飲店，生活單調，只能在家與超市間往返。她回想「在東京，即使只是走到便利商店跟店員說句話，也能讓心情稍微轉換。」

然而在鄉下，外出幾乎沒遇到任何人，連續好幾天一句話也沒說成了常態。流感期間更是感到孤獨感，某年冬天，她高燒無法開車去超市，也沒有可靠朋友，甚至外送服務不配送，她意識到單身者在鄉下生活最大的風險，是醫療與日常生活的便利性不足，可能直接危及生命。

最終，她在鄉下生活僅兩年，即將房子出售，搬回都市租住方便生活的中古公寓。專家指出，單身移居雖然可節省房租，但需優先考慮醫療設施、交通便利性及日常購物便利性。調查顯示，約70%的移居者會在三年內放棄，其中近三成在1至2年內就離開，主要原因是無法適應生活環境的變化。

