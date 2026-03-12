她不揮霍、只是普通上班族 42歲就過著「半退休生活」的背後秘訣

日媒以真實案例揭示，透過投資建立被動收入並搭配部分工作收入的「半退休」生活方式，正逐漸成為資產管理與生活規劃的新趨勢。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕正確的投資觀念，能讓你提早過著半退休的理想生活。日本一名42歲女性在公司上市後，逐漸累積約1000萬日圓（約新台幣198萬元）的資產，但她沒有豪買名牌或提升生活，而是把資金投入高股息股票，打造每月10萬日圓（約新台幣2萬元）的被動收入，最終果斷離開全職工作，轉而以兼職方式維持生活，過著節奏較慢的半退休生活。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，42歲居住在東京的和心（化名）大學畢業後進入一家IT企業任職，多年來透過公司員工持股制度持續購入自家公司股票。隨著公司成長並成功上市，在禁售期結束後，她選擇出售手中的股份。

為了避免資金運用失誤，和心先將一部分現金存入單獨的帳戶，用於支付隔年約20%的稅金。扣除稅款後，她實際獲得約4000萬日圓（約新台幣793萬元）的收益，加上原本約1000萬日圓（約新台幣198萬元）的存款，總資產達到5000萬日圓（約新台幣992萬元），正式跨入日本所謂的「準富裕層」。

即便資產增加，和心並未改變原本的生活方式。她沒有購買奢侈品，也沒有搬到更昂貴的住所，而是保留1000萬日圓作為現金儲備，並將其餘4000萬日圓分批投入多檔高股息股票與ETF，建立穩定的現金流。

經過配置後，她目前每年可獲得約128萬日圓（約新台幣25萬元）的股息收入，扣稅後平均每月約10萬日圓（約新台幣2萬元），投資組合殖利率約為4%。這筆收入已足以支付房租與水電等基本生活開銷，使她對未來經濟狀況感到安心。

建立穩定被動收入後，和心選擇離開原本的公司，過著半退休生活。目前她在朋友創立的設計工作室協助處理行政與專案管理工作，每月約有15萬日圓（約新台幣3萬元）的收入，用於餐飲、旅行及休閒活動等生活開支。

和心表示，現在的生活不再需要承受全職工作的壓力，平日可以閱讀、散步或安排自己的時間，既保有部分工作，也能維持生活品質。

專家指出，隨著日本「準富裕層」人口增加，透過投資建立被動收入並搭配部分工作收入的「半退休」生活方式，正逐漸成為資產管理與生活規劃的新趨勢。

