通膨疑慮未消、美元反彈！日圓逼近160、新台幣貶回31.8元價位

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事未見緩和跡象，國際油價再度走高，引發市場對通膨再升溫的疑慮。在美元走強壓力下，非美貨幣普遍承壓，新台幣兌美元匯率早盤一度重貶逾1角，中午暫時收在31.807元、貶值5.2分，台北外匯經紀公司成交量9.42億美元。

美國最新公布的2月通膨率大致符合市場預期，但由於該數據尚未反映近期中東戰事升溫及油價飆升的影響，市場對未來通膨壓力仍抱持戒心。

隨著國際油價再度走高，美元指數重返99.5以上高位，在美股漲跌互見下，台股今早隨主要亞洲股市開低，盤中跌點一度擴大至500點。

新台幣匯價早盤則以31.78元、貶值2.5分開出，隨後快速貶至31.86元，但不久又反彈升至31.72元，其後多在31.8元附近進行整理。

人民幣與韓元亦同步走軟，日圓兌美元匯率早盤更是跌破159價位，最低觸及159.23，逼近160關卡，市場也關注日本官方是否可能再度進場干預匯市。

