台灣「這企業」唯一上榜！全球最有價值品牌名次揭曉

2026/03/12 10:57

最新全球前50大最有價值品牌，台積電（2330）上榜。（法新資料照）最新全球前50大最有價值品牌，台積電（2330）上榜。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年科技品牌在全球排名中佔據主導地位，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和Google等公司加起來的品牌價值超過1.6兆美元（約新台幣50兆元）。最新全球前50大最有價值品牌，其中台積電（2330）為台灣唯一上榜企業。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，蘋果、微軟、Google、亞馬遜和輝達名列前5，凸顯了電子商務和半導體產業的持續強勁勢頭。

根據報導指出，除了輝達排名引人注目外，隨著對人工智慧（AI）晶片和資料中心基礎設施的需求加速成長，如甲骨文（Oracle）、SAP、台積電和三星（Samsung）等，都顯示企業軟體和晶片製造對全球經濟的重要性日益凸顯。

除了科技業之外，傳統產業、金融業的競爭也相當激烈。沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）、好市多（Costco）和勞氏（Lowe's）都展現了大型零售業的持久實力；美國銀行（Bank of America）、摩根大通（Chase）、美國運通（American Express）和Visa等在內的銀行和金融服務品牌，其品牌價值總計也高達數千億美元。

另外，台灣有1間企業上榜，那就是台積電。數據顯示，台積電是全球晶圓代工廠，在這分名單中排名第47名。

全球前10大最有價值品牌企業排行如下：

1.蘋果

2.微軟

3.Google

4.亞馬遜

5.輝達

6.TikTok

7.沃爾瑪

8.三星

9.Facebook

10.中國國家電網

