正隆今年股東紀念品不發衛生紙改發「這個」網友哀嚎遍野

正隆（1904）歷年股東會紀念品多半贈送一串衛生紙或廚房紙巾，且一股即可領取，深受不少股民喜愛。（示意圖，業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕過去被視為股東會紀念品「實用派代表」的正隆（1904），歷年股東會紀念品多以一串衛生紙或廚房紙巾為主，且採一股即可領取的方式，因實用性高，深受不少股民喜愛。不過今年正隆宣布調整股東紀念品內容，將不再發送衛生紙，改為提供「春風官方購物商城 AeSHOP 200 元折價券」。

消息一出，引發PTT網友一片哀嚎，有網友難過表示「爛死 還我衛生紙」、「連眼淚都沒得擦了」、「決定 出清」、「連衛生紙都不送了，好鳥」、「一股股東要大量消失了XDDD」、「衛生紙 餐巾紙 現在變成折價券了」、「手頭緊 行業太卷了」、「本來要買衛生..股票，不買了」、「比衛生紙還爛」、「 去年買一股有領到，今年給這種電子折價券有夠母湯」、「笑爛，根本看股東沒有」、「沒衛生紙 存這個還有何用」等。

正隆今年股東會將於5月29日上午9點舉行，地點為新北市板橋區民生路一段一號地下一樓（正隆麗池國際會議廳）。依股務時程推算，投資人若想領取紀念品，最晚須於3月26日前買進正隆股票，才能列入股東名冊，取得領取資格。

