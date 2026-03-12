自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

正隆今年股東紀念品不發衛生紙改發「這個」網友哀嚎遍野

2026/03/12 11:06

正隆（1904）歷年股東會紀念品多半贈送一串衛生紙或廚房紙巾，且一股即可領取，深受不少股民喜愛。（示意圖，業者提供）正隆（1904）歷年股東會紀念品多半贈送一串衛生紙或廚房紙巾，且一股即可領取，深受不少股民喜愛。（示意圖，業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕過去被視為股東會紀念品「實用派代表」的正隆（1904），歷年股東會紀念品多以一串衛生紙或廚房紙巾為主，且採一股即可領取的方式，因實用性高，深受不少股民喜愛。不過今年正隆宣布調整股東紀念品內容，將不再發送衛生紙，改為提供「春風官方購物商城 AeSHOP 200 元折價券」。

消息一出，引發PTT網友一片哀嚎，有網友難過表示「爛死 還我衛生紙」、「連眼淚都沒得擦了」、「決定 出清」、「連衛生紙都不送了，好鳥」、「一股股東要大量消失了XDDD」、「衛生紙 餐巾紙 現在變成折價券了」、「手頭緊 行業太卷了」、「本來要買衛生..股票，不買了」、「比衛生紙還爛」、「 去年買一股有領到，今年給這種電子折價券有夠母湯」、「笑爛，根本看股東沒有」、「沒衛生紙 存這個還有何用」等。

正隆今年股東會將於5月29日上午9點舉行，地點為新北市板橋區民生路一段一號地下一樓（正隆麗池國際會議廳）。依股務時程推算，投資人若想領取紀念品，最晚須於3月26日前買進正隆股票，才能列入股東名冊，取得領取資格。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財