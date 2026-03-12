焦點股》台光電：調高產品報價 產能供不應求

台光電營運成長強勁，股價再創新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕CCL（銅箔基板）大廠台光電（2383）因高階材料出貨大增，連續4季每季賺逾1股本，去年每股稅後盈餘41.67元，該公司強調今年產能持續「全產全銷」，未來前景獲得內外資一致看好，外資目標價上修至3050元，今日吸引買盤進場，早盤逼近漲停，再創掛牌新高。

截至9:45分左右，台光電股價大漲7.76%，暫報2640元，成交量逾2400張。

法人分析，因應原物料上漲，台光電於去年12月開始向客戶宣布價格調漲，本季更進一步調整M6以上高階CCL產品報價，漲價效益將於第二季起逐步顯現。中山廠於本季開出60萬張月產能，兩大ASIC客戶M8+CCL訂單逐步放量，本季營收可望再創新高。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年延續近幾年「全產全銷」態勢。該公司長期深耕高速CCL領域，技術能力領先，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商；在產能規模方面，去年已完成中國黃石、中山及馬來西亞檳城廠的擴充，並啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國、馬來西亞再擴充產線，預計明年年底總產能將達945萬張。

