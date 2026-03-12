焦點股》宜鼎：記憶體缺貨漲價 晉身千金股

宜鼎受記憶體缺貨漲價，晉身千金股。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠宜鼎（5289）受惠記憶體缺貨漲價，去年營收與獲利皆創歷史新高，配發股利也締造新高，今年營運備受看好，激勵今股價續走高，並攻上千元之上，截至9點31分為止，最高達1065元、上漲70元，連6漲，成交量超過2400張。

宜鼎去年營收142.61億元，營業利益23.89億元，稅後淨利20.35億元，稅後每股稅後盈餘21.72元，營收與獲利皆創新高，董事會決議擬每股盈配發現金股利16.9元、盈餘轉增資配股票股利0.2元，合計17.1元。

宜鼎2月合併營收41.79億元，年增403.21%，連續8個月創新高，1、2月累計合併營收達75.1億元，年增355.51%，今年營運再續創新高可期。

宜鼎受惠邊緣AI應用及記憶體報價上揚，法人看好該公司長期營運，最新目標價大幅調升，最高喊到1385元，法人並預估宜鼎2026年每股稅後盈餘上看127元，主要由AI專案量產及子公司安提國際與輝達（NVIDIA）合作優勢所驅動。

