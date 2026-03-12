台灣首富換人當！2026富豪排行榜出爐

鴻海創辦人郭台銘重登台灣首富寶座。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《富比士》（Forbes）雜誌10日公布2026年全球億萬富豪榜，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）蟬聯全球首富，台灣部分，鴻海（2317）創辦人郭台銘以153億美元的身價，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。

根據全球富豪排行，今年的富豪榜共有3428名億萬富豪，前5名富豪分別為馬斯克、Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）、Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）。

請繼續往下閱讀...

今年台灣共有66人進榜，比去年多12人，郭台銘資產淨值153億美元，稱霸台灣富豪榜，全球排名第190。

廣達董事長林百里以142億美元身價，位居台灣第2（全球第204），國巨董事長陳泰銘資產淨值105億美元，台灣排名第3（全球第308），台達電創辦人鄭崇華身價101億美元，為台灣第4名（全球第332），台積電創辦人張忠謀以84億美元的資產淨值，在台灣名列第5名（全球第442）。

其他台灣富豪排名第6到10名分別為張聰淵（全球排名第430名）、蔡明忠（全球排名第440名）、蔡明興（全球排名第461名）、蔡衍明（全球排名第557名）、蔡宏圖（全球排名第557名）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法