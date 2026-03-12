大魯閣股東紀念品價值破5000元創新高 網友：直接買1張大魯閣很划算

大魯閣（1432）股東會紀念品被喻為最值得入手的紀念品之一。（取自大魯閣網站）

〔財經頻道／綜合報導〕大魯閣 （1432） 股東會紀念品被喻為最值得入手的紀念品之一，週三（11日）宣布今年股東會紀念品發放方案，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1000股以上再加碼，可額外獲得1000元消費抵用券，整體最高價值突破5000元，創下歷年新高。

消息一出，引發網友熱議，有網友直呼「這樣直接買一張大魯閣還蠻划算的，每個月直接打到爽」、「我一股會不會放到財富自由阿」、「1股報到 紀念品對有在打的人來說真的滿佛的」、「一股放了5年以上，真的沒什麼好嫌棄的XDD」、「一股拿一年就划算了」、「一股沒什麼好嫌的了」、「一股的就是全家人一起領最好用」、「明天絕對一根」等。

大魯閣今年股東會於5月28日舉行，依股務時程推算，投資人若想領取紀念品，最晚須於3月25日前買進大魯閣股票，才能列入股東名冊，取得領取資格。股東會紀念品將於5月20日起可透過「大魯閣 Plus」APP領取並開始使用 ，股東可提前下載 APP 確保順利領取。

