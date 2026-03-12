自由電子報
三星工程師怒了！已超6成去罷工投票 HBM生產5月恐受阻

2026/03/12 10:15

南韓三星電子工會成員正在投票，決定是否發動為期18天的罷工，以爭取更高薪資待遇。（歐新社）南韓三星電子工會成員正在投票，決定是否發動為期18天的罷工，以爭取更高薪資待遇。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子（Samsung Electronics）工會成員正在投票，決定是否發動為期18天的罷工，以爭取更高薪資待遇，截至週三（11日）已經有超過60%的成員投票，投票將於下週三（18日）結束，若有超過一半的的成員同意罷工提案，罷工行動預計將於5月21日至6月7日展開，外界憂心，罷工活動恐對三星電子的半導體部門以及高頻寬記憶體（HBM）生產造成影響。

綜合韓媒報導，該罷工提案由三星電子勞動工會（Samsung Electronics Labor Union）、全國三星電子工會（National Samsung Electronics Labor Union）和三星電子勞動工會同行（ Samsung Electronics Labor Union Donghaeng）這3個工會所發起，這些工會目前加起來超過9萬名員工，約占三星電子12.9萬名員工總數的70%。

工會已與三星電子就薪資問題，進行了超過3個月的談判，它們目前要求加薪7%，並希望取消績效獎金的上限，同時要求公司提高獎金計算方式的透明度。

爭議核心在於三星電子的經濟附加價值（EVA）獎金制度。與競爭對手SK海力士（SK hynix）不同，SK海力士將營運利潤的 10% 分配為獎金，並已取消獎金上限；三星電子則在計算績效獎金時，需先扣除資本成本和稅金。工會成員認為，此公式使獎金不透明且難以預測。

代表3個工會的聯合罷工委員會在週三表示，自週一（9日）投票開始以來，已有超過60%的成員參與了罷工投票。根據南韓法律，罷工需要工會全體成員過半數的同意。

若罷工持續，將可能干擾全球 IT 供應鏈，因為約7成工會成員為三星電子的設備解決方案（DS）部門成員，該部門負責半導體製造。而這場勞資爭議正值三星電子全力追趕SK海力士 HBM的關鍵時刻，外界最大的擔憂是包括HBM在內的半導體記憶體生產中斷。

工會計畫於下週三（18日）公布投票結果，並在4月23日舉行大規模集會，若公司管理層未提出修正方案，可能於5月發動全面罷工。若罷工提案通過，這將是三星電子史上第2次大規模停工。上一次三星電子發生罷工是在2024年7月，預計此次罷工的強度將超過第一次罷工的約6000人參加。

外界關注，三星電子2月成為業界首家開始量產與出貨 HBM4 的公司，並啟動了原本預定用於安裝於輝達（Nvidia）下一代 AI 加速器「Vera Rubin」的產品生產，而輝達計畫在今年下半年推出 Vera Rubin AI 加速器，也就意味著工會宣告可能進行全面罷工的5月，正好是 HBM 製造進入全力生產的關鍵時期。

對於罷工可能性及工會訴求，三星電子沒有回應。

