Google宣布收購資安公司Wiz！點燃AI時代雲端攻防戰

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google 11日宣布已完成對雲端與AI資安平台公司Wiz的收購，Wiz團隊將正式加入Google Cloud，並持續保留原有品牌。Google表示，此舉將進一步強化其在雲端與AI安全領域的能力，協助企業在多雲與混合環境中建立更完整的防護體系。

Google指出，在AI時代，企業往往同時採用多個雲端平台，並結合雲端、虛擬化與地端系統運作，形成高度複雜的IT架構。隨著生成式AI被廣泛應用於程式開發與企業流程，攻擊者也開始利用AI提升攻擊速度與精密度，使企業面臨的資安風險持續升高。

Google認為，在此趨勢下，企業需要更強大且由AI驅動的資安平台，才能即時預測並應對快速演變的網路威脅。Google Cloud表示，旗下已建立完整的資安能力，包括威脅情報平台Google Threat Intelligence、資安營運平台Google Security Operations，以及資安顧問服務Mandiant Consulting。

這些服務整合於「Google Unified Security」平台之中，透過AI技術與安全情資整合，協助企業在雲端、地端與瀏覽器環境中主動防禦複雜威脅。該平台亦導入Gemini模型，以提升威脅分析、事件回應與資安營運效率。

此次收購的Wiz，主打「程式碼到雲端」（code-to-cloud）的安全架構。其安全平台可整合程式碼、雲端基礎設施與執行環境資訊，為企業建立完整的安全情境視圖。透過即時分析企業環境中的架構、權限與資料流，Wiz能快速找出潛在攻擊路徑並依照業務影響排序風險，讓團隊在應用程式部署前即完成修復。

Google Cloud表示，未來將結合Google的威脅情報與資安營運能力，以及Wiz的雲端與AI安全平台，打造一套AI驅動的整合式資安平台。該平台將協助企業在開發、建置與運行階段全面保護雲端原生應用程式，並提升對AI相關威脅的防護能力。

Google同時強調，Wiz仍將持續支援多雲環境，包括Amazon Web Services、Microsoft Azure與Oracle Cloud等主要雲端平台，以確保企業能在不同雲端架構中維持一致的安全策略。

隨著AI技術帶來新的攻擊型態，雲端資安市場需求持續快速成長。Google此次收購Wiz，也顯示大型雲端服務商正透過併購與技術整合，加速建立AI時代的資安防護能力。

