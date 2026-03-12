自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

傳有意接掌棒協理事長 郭智輝回應了

2026/03/12 08:03

前經濟部長郭智輝。（資料照）前經濟部長郭智輝。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著棒協理事長辜仲諒第二任期即將任滿，近日有消息傳出，前經濟部長郭智輝有意角逐新任棒協理事長，對此，郭智輝也做出回應，並未否認相關消息。

媒體昨（11）日報導揭露，辜仲諒的棒協理事長任期將在今年中屆滿，預計將在亞運賽事後交棒，後續由誰接掌棒協，備受各界矚目。

據報，郭智輝任公職前，旗下經營的崇越集團，就有冠名為「全越運動」，由前兄弟名將吳思賢任教頭的社會人球隊；該隊在「崇越隼鷹」時期，郭智輝不僅多次表達，要申請參加中職構想，還曾拋出參加日本獨立聯盟，或籌組亞洲跨國「南方聯盟」想法。

有意角逐棒協理事長的消息傳出後，郭智輝也做出回應，聲明稱，自己一直都非常熱愛棒球，也很欣慰看到台灣棒球在許多人的共同努力下，一步一步走到今天，成為全台灣球迷都高度關注、也深感驕傲的重要運動。

郭智輝表示，過去在企業經營階段，自己投入業餘棒球，關心基層培育與成棒發展；擔任部長期間，也持續鼓勵國營企業支持運動隊伍，盼望為台灣體育環境注入更多資源與力量。不論身處什麼角色，只要有機會，都希望能為自己熱愛的領域盡一份心力，也為台灣棒球累積更多向上成長的動能。

郭智輝聲明，每一位熱愛棒球的人，都是這個環境的重要一分子。大家共同的目標，都是讓台灣棒球變得更好、走得更遠。未來無論我身在什麼位置，都會持續支持棒球，陪伴台灣棒球持續成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財