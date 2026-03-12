美國啟動新一輪301調查！ 對象16國含台灣

川普政府週三（11）依據《1974年貿易法》第301條 ，針對外國製造業啟動一項新的貿易調查，可能依此重新建立新一波關稅，調查對象共有16國，包含台灣。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府關稅政策遭最高法院先前認定違法後，週三（11）依據《1974年貿易法》第301條 ，針對外國製造業啟動一項新的貿易調查，可能依此重新建立新一波關稅，調查對象共有16國，包含台灣。

《美聯社》報導，川普政府已明確表示，在最高法院今年2月裁決後，他們正尋求以其他法律依據重新建立新一波關稅，以彌補數千億美元的流失收入。這次將依據《1974年貿易法》第301條啟動調查。

這次列入調查範圍的對象，包括中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、南韓、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本及印度。美方將檢視這些經濟體是否長期對美維持貿易順差，以及是否存在補貼、壓低勞工工資等政策。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）週三在電話簡報中表示，他不想預先判斷這項程序最後會得出什麼結果。「政策目標沒有改變，只是工具可能會因法院判決等各種變數而有所不同。」他並強調，政府的目標仍是保護美國就業。

報導指出，若再推出新一輪進口關稅，對先前已達成的關稅協議將造成何種對影響，仍不明朗。葛里爾則表示，那些貿易架構本身可獨立運作，暗示它們與這次新調查是分開的。

葛里爾也透露，未來還可能針對數位服務稅、藥品定價以及海洋污染等議題，啟動更多301調查。

《美聯社》指出，對川普政府而言，完成這些調查也面臨時間壓力。政府目前已依《1974年貿易法》第122條，對外國製商品課徵10%關稅，但這項措施將在7月24日到期。川普曾表示打算把稅率提高到15%，但目前尚未實施。

