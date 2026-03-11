32成員國全同意！IEA宣布：啟動史上最大緊急釋油行動

IEA宣佈啟動史上規模最大緊急釋油行動。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC報導，國際能源總署（IEA）11日宣佈，其32個成員國同意釋出4億桶戰略石油儲備，以因應中東戰火引發的供應中斷，這是該組織1974年成立以來，規模最大的釋油行動。

IEA執行長比羅爾（Fatih Birol）說，「我們面臨的油市挑戰規模空前，因此我非常高興IEA成員國回應以前所未有的緊急聯合行動」。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，IEA協調成員國釋放逾1.82億桶石油。

IEA指出，「該緊急儲備將依據各成員國的國家狀況，在適當的時間投入市場，一些國家還將採取額外的緊急措施，進行補充」。

比羅爾說，「中東的衝突對全球石油與天然氣市場造成重大衝擊，對能源安全、能源可負擔性與全球石油經濟都具有重大意義；我現在宣佈IEA國家一致決定啟動本機構有史以來最大規模的緊急石油儲備釋放行動」。

他指出，該行動旨在因應供應中斷產生的立即衝擊，而荷姆茲海峽的油輪運輸必須恢復，才能穩定原油與天然氣的供應。

能源分析師警告，即使IEA動用其最大限度儲備，也難以彌補荷姆茲海峽的封鎖衝擊，通常約2000萬桶原油行經該海峽。IEA成員國目前持有12.4億桶公共儲備，外加6億桶強制性商業庫存。粗略計算，這大約相當於波灣地區124天的斷供量。

