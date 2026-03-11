7種「無聲金錢陷阱」正悄悄地掏空辛苦錢 專家警示不要再犯了

某些不當的理財習慣可能會悄悄讓人損失多年的財務成果。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你努力工作卻仍然感覺無法取得進步，到了2026年，某些理財習慣更可能會悄悄讓人損失多年的財務成果。

理財專家拉米特·塞蒂（Ramit Sethi ）表示，大多數人之所以陷入困境，並非因為他們不負責任，而是因為他們陷入了重複的消費模式，這些模式會慢慢地消耗掉他們的錢財。人們往往多年後才意識到這些習慣造成的傷害。塞蒂在他的一個YouTube 影片中說：通常是一個或多個這樣的「無聲陷阱」正在悄悄地掏空我們的錢。

以下是塞蒂列出讓人深陷其中的金錢陷阱（money traps）：

1. 感覺自己總是落後

社群媒體讓人很容易將自己的生活與他人的生活進行比較。這種壓力常常導致人們把錢花在自己其實不需要的東西上。在影片中，塞西舉了一個例子：他和妻子在Zillow上瀏覽豪宅，後來他意識到自己更喜歡城市生活的便利。

塞蒂表示，擺脫這種惡性循環的方法是定義你自己的「富裕生活」，這有助於你避免與他人比較，並有意識地消費。

2. 不想談論金錢、不清楚家中的收入

金錢壓力往往會在人際關係中顯現出來，尤其是當人們迴避談論這個問題的時候。塞蒂指出，在他交談過的人中，有50%的人「甚至不知道自己家的收入」。他鼓勵夫妻儘早且經常地談論金錢，以便明確彼此的期望和優先事項。

3. 誤解和忽視債務

債務起初可能感覺尚可承受，但利息卻會在不知不覺中吞噬一切。塞蒂將債務描述為「深刻的心理問題」，並警告說，忽視債務可能會讓人幾十年都難以擺脫。例如，一張年利率25%的1萬美元信用卡，如果只支付最低還款額，可能需要30年才能還清。他建議優先償還高利債務，並致電發卡銀行機構協商降低利率。

4. 把節儉誤認為聰明（在意小錢、不關注大錢）

削減小額開支可能會讓人感覺很有成效，但塞蒂表示，這些都是「只值3美元的問題，卻忽略了更重要的事情」。相反，他敦促人們關注「價值3萬美元的問題」，例如如何賺更多錢、如何談判薪水以及如何降低主要費用。

5. 追逐信用卡獎勵

信用卡積分雖然讓人感覺很有成就感，但也可能助長過度消費或為拖欠債務找藉口。塞西表示，追求積分獎勵是「另一種形式的節儉」。他建議盡量使用簡單的信用卡，並先專注於累積儲蓄。

6. 沒有策略性的投資

試圖根據趨勢或網路建議來選股往往會導致結果不穩定。塞蒂建議人們「制定真正的策略」，不要試圖茫然進入市場。他舉例指出，退休基金等多元化投資選擇，是一種無需「嘗試挑選股票或把握市場時機」的投資方式，因為投資組合會隨著時間的推移自動調整風險。

