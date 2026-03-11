Costco多款熱門商品「悄悄」降價了 促銷標語不會讓你看到

Costco通常不會大張旗鼓地宣傳降價，你不會在店內看到到處都是巨大的促銷標語，因為Costco的經營方式並非如此。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然Costco的熱狗和汽水套餐價格1.5美元已經穩定了近40年，而且仍在繼續，但和許多零售商一樣，為了因應通貨膨脹，Costco多年來也被迫提高價格，這可以理解。不過，Costco通常不會大張旗鼓地宣傳降價，你不會在店內看到到處都是巨大的促銷標語，因為Costco的經營方式並非如此。

Costco始終盡力保持價格低廉，即使在其他所有東西都在上漲的時期也是如此。Costco通常不會大張旗鼓地宣傳降價，而會悄悄地降價。在Costco最近一次的財報電話會議上，該公司證實，在上一個季度，多款熱門商品的價格都進行下調。消費者可到實體店面看看，尋找近期降價的商品。

正如首席執行官羅恩·瓦克里斯所說：「在Costco，我們始終希望率先降價，最後提高價格。第二季度，由於我們看到雞蛋、奶酪、咖啡和一些紙製品等關鍵商品的通膨率較低，因此，我們降低了這些商品的價格。」此外，由於關稅放寬，Costco也得以降低價格。

Costco近期降低以下Kirkland Signature系列產品的價格：

1. Kirkland Signature黃油的價格從13.89美元降至8.49美元。

2. Kirkland Signature 12瓶裝有機椰子水的價格從12.79美元降至10.99美元。

3. Kirkland Signature有機海藻的價格從10.99美元降至9.99美元。

4. Kirkland Signature 兩公升裝義大利特級初榨橄欖油的價格從29.99美元降至24.99美元。

Costco上個季度一些最引人注目的降價都來自其Kirkland Signature 品牌，這絕非巧合。Kirkland Signature系列產品不僅讓Costco在價格上保持競爭力，而且還有助於公司維護其優質產品的聲譽。

零售專家戴夫·溫德蘭告訴《零售線》指出，最重要的是，Kirkland系列值得信賴。這意味著消費者已經習慣於依賴該品牌提供的品質、穩定性和價值。

