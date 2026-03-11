華航2025年EPS 2.42 元 創歷史新高

華航2025年EPS 2.42元，創歷史新高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空2025 年合併營業收入2091.39 億元，合併稅後淨利 161.73 億元，歸屬母公司淨利 147 億元；每股稅後盈餘 （EPS） 2.42 元，營收、獲利、EPS 均創下歷史新高。

華航指出，2025 年客運收入 1249.08 億元，旅遊市場持續暢旺，華航積極布局全球航網，開航美國鳳凰城航點，成為亞洲首家直飛鳳凰城的航空公司，串聯高科技產業聚落；結盟西南航空拓展北美內陸各大城市；復航桃園-石垣島與高雄-熊本，以及增班熱門航點如東京、首爾、釜山、清邁、胡志明市、倫敦等。今年 3 月 29 日起釜山增為每週 18 班，4 月 2 日起布拉格增至每週 3 班，8 月 5 日起紐約也增至每週 5 班，提供旅客便利彈性的飛行選擇。

2025 年華航貨運收入 668.31 億元，年增 10.08%。受惠於 AI 產業快速崛起，加上美國暫時對亞太地區半導體及AI相關出口產品實施關稅豁免，帶動台灣與東南亞市場的出口需求成長。華航持續推動貨機機隊汰舊換新，777F 與 747F 雙機種靈活調度機型，彈性分配運能以提升貨機效益，穩居台灣市佔率第一。因應全球市場環境變化，華航積極調整航網布局與銷售策略，憑藉台灣作為營運樞紐的地理優勢，掌握主流貨源商機，並持續發展經台灣的中轉貨源，使全年貨運營運表現較前一年顯著成長。

