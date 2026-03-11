鄭麗君老公居旺宏第一大個人股東逾5年 其來有自

行政院副院長鄭麗君。（記者廖振輝攝

〔記者洪友芳／新竹報導〕監察院昨公布最新一期財產申報資料，行政院副院長鄭麗君丈夫沈學榮名下信託持股旺宏（2337）股票達3萬4170張，以今收盤價99.7元估算，市值超過34億元；旺宏股東會年報顯示，沈學榮於2020年開始名列旺宏前10大股東，6年多以來，他持續從市場買進增加持股，最高持股達6萬3137張，排名躍進前10大股東的第一大，持股大幅超越旺宏董事長吳敏求，並居旺宏最大個人股東。

據了解，沈學榮看好旺宏技術與發展潛力，從市場買進持股，也曾與旺宏討論是否擔任董事，但可能顧及鄭麗君居政府要職而作罷。

監察院昨日公布最新一期廉政公報，內閣首長的財產申報曝光，其中，以負責台美關稅議題談判的行政院副院長鄭麗君、丈夫沈學榮名下可觀資產最受矚目，兩人的事業投資、不動產、股票及金融資產身家豐厚，尤其沈學榮持股旺宏股票交付信託達3萬4170張，值記憶體行情熱，旺宏股價飆漲，標誌綠營人士的他，為何持股躍居旺宏第一大個人股東，更引起業界好奇。

其實，攤開旺宏股東會年報，沈學榮多年來持續被載明其中。他於2020年開始名列旺宏前10大股東，當年3月統計資訊顯示，他以元大銀行受託信託財產專戶委託人之名排名旺宏第9大股東，持股2萬300張、持股比1.1%，其他9大股東皆是法人股東，包括國泰人壽、新制勞退基金、順盈投資等。證交所成交資訊顯示，那年旺宏股價最低落在3月19日的22.05元、最高為12月7日的46.9元，全年收盤平均價為33.46元。

隨著疫情出現晶片缺，2021、2022年是旺宏持續獲利的兩年，旺宏主要股東表列顯示，沈學榮持股增為2萬1700張、持股比1.17%，排名晉升第7大，這年董事長吳敏求也再度名列第10大股東，持股1萬3060張809股、持股比0.7%，當年旺宏收盤平均價為41.59元，最高曾到50元。

2022年，沈學榮持股旺宏躍增為5萬1654張、持股2.78%，首度居前10大股東之首，旺宏當年收盤平均價為36.1元；2023年，沈學榮持股增為5萬5937張，蟬聯旺宏前10大股東之首、持股比3.01%，超越國泰人壽的1.65%，當年旺宏收盤平均價為32.4元；2024年旺宏收盤平均股價下滑至26.26元，最低達19.5元，沈學榮雖略減旺宏持股為5萬4383張，但卻居旺宏前10大股東首位，持股比2.93%。

2025年旺宏收盤平均價為24.17元，沈學榮持股旺宏達6萬3137張、持股比3.4%，居第2大股東、也是第1大個人股東，遙遙領先第9大股東、第2大個人股東吳敏求的1萬3440張809股（持股比0.72%）。從資訊顯示，旺宏從2023年到2025年連續3年虧損，股價持續下滑，但沈學榮不僅「不離不棄」，還逆勢加碼買進旺宏，顯見他青睞投資旺宏。

根據知情人士透露，沈學榮曾於2020年之前投資可成（2474）大賺，他研究台灣科技科技公司可投資標的，看好旺宏研發自有技術、具有發展潛力，將獲利的資金轉投資旺宏，從市場上持續買進旺宏股票，而且以他個人名義投資，當2020年位居前10大股東行列，旺宏高層也嚇一跳，大家完全不認識「沈學榮」是誰？公司還特別安排投資部門主管前往拜訪他，並且曾討論到是否安排由他擔任董事，但可能顧及太太鄭麗君居政府要職，最後，沈學榮作罷，但他仍相當關心旺宏營運，公司法說會也會派員提問問題。

AI需求帶動記憶體出現難得一見的結構性缺貨漲價，從去年下半年持續延燒至今，旺宏隨著虧損收斂，並出現單月小幅獲利，今年將可望迎來獲利轉機，法人紛看好今年營運，股價也去年不到20元最低價逐漸上漲，去年12月最高價為42.25元，沈學榮看來有出脫近大半持股，若低買高賣，加上2020年接續5年共配6.489元現金股利，獲利應可觀。沈學榮申報還持有旺宏股票達3萬4170張，以今收盤價99.7元估價，市值超過34億元，潛在獲利相當可觀，投資多年，可說「媳婦熬成婆」，也實踐股神巴菲特（Warren Buffett）「本多終勝」投資股市硬道理。

