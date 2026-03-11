奇鋐2025年EPS 49.17元創新高 今明年大幅擴產

奇鋐今日舉辦法說會。圖為董事長沈慶行。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠奇鋐（3017）今日公告2025年財報，其營收、獲利皆創新高，全年稅後淨利為191.86億元、年增達到134.78%，每股稅後盈餘（EPS）49.17元。展望今年，奇鋐指出，為因應AI需求，將大幅度擴產，水冷營收比重將持續上升，看營運有望逐季成長。

奇鋐2025年營收1396.39億元、年增94.59%，毛利率25.81%、年增2.3個百分點，稅後淨利為191.86億元，每股稅後盈餘（EPS）49.17元，三率三升，主要是因伺服器產品出貨比重提升所致。從應用別來看，奇鋐去年以伺服器產品佔比52%最高，其中又以GPU佔比70%居多、ASIC則佔20至30%，其餘為AMD，另產品組合中，則以散熱產品佔比57%、機箱產品佔比18%、系統及周邊佔比16%、富士達則佔9%。

奇鋐指出，去年是奇鋐的水冷散熱元年，伺服器與水冷散熱的貢獻顯著提升，今年看營運也正向，隨著CPU升級，散熱產品規格也會隨之提升，奇鋐的水冷營收比重將會持續上升，並因中國、越南廠將大幅擴產，營收、毛利有望逐季提升。

另外，除持續耕耘美、中AI伺服器市場外，今年手機均熱板也將成長，手機、平板均熱板營收佔比有望達到5%至10%。

在產能佈局部分，奇鋐指出，至今年下半年，水冷板產能將從每月20萬組成長到每月100萬組、擴張5倍，分歧管從每月1000單位成長到每月7000單位，機箱也將每月40萬單位成長到60萬單位，今年資本支出為150億元，明年則將提升到170億元，展現對AI長期發展的信心。

