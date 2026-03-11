比特幣衝上100萬美元並非癡人說夢 加密幣首席投資長透露驚人計算法

加密貨幣資產管理公司Bitwise首席投資長馬特·豪根表示，如果比特幣的發展軌跡與黃金類似，那麼達到100萬美元的目標就不再是遙不可及的夢想。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣資產管理公司Bitwise首席投資長馬特·豪根（Matt Hougan）更新他的部落格文章，表示在合理且保守的假設下，比特幣（BTC）價格達到100萬美元完全有可能。

豪根提出了一種計算比特幣相對於黃金等「價值儲存資產」市值的方法。令人驚訝的是，豪根指出，黃金成為人類主要的價值儲存手段只是近幾年的事，而這些資產的主導地位也隨著時間推移而改變了。

目前，全球價值儲存資產市場規模估計約38兆美元，其中比特幣僅佔約4%。豪根認為，在這樣的市場規模下，比特幣需要佔據50%的市場佔額才能達到100萬美元。

然而，他指出，由於對法定貨幣的不信任等因素，價值儲存資產市場本身仍在持續成長，如果目前的成長動能持續下去，該市場規模在10年內可能達到約121兆美元。在這種情況下，豪根分析：「比特幣要達到每枚100萬美元的價值，只需佔據17%的市場佔額。」

然而，風險也同樣存在，可能阻礙這項設想實現的因素包括，監管突然收緊、致命的技術缺陷，或出現超越比特幣的新型數位資產。

不過，霍根總結，如果比特幣的發展軌跡與黃金類似，那麼達到100萬美元的目標就不再是遙不可及的夢想。

比特幣價格在上周末劇烈波動後，10日 亞洲交易時段重新突破7萬美元關卡

