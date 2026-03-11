45歲男存到2980萬爽提早退休 不到1年發現「1殘酷差距」悄重找工作

日媒以真實案例揭示了FIRE的另一面，金錢能帶來選擇權，卻無法取代生活的重心。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著「FIRE」（財務自由、提早退休）概念在全球流行，越來越多人希望透過投資累積資產，提早離開職場。然而，日本一名45歲男子在累積約1.5億日圓（約新台幣2980萬元）資產後選擇提早退休，原本以為可以享受自由生活，卻在不到1年後發現，上班族的身分其實有著意想不到的價值，工作不只是收入來源，也是與社會保持連結的一種方式，如今開始尋找工作、決定重返職場。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的A先生（化名）與妻子及2名就讀小學的子女同住，一家四口生活穩定。他從10多年前就開始投資股票與基金，一邊工作一邊累積資產，到了40多歲時，金融資產已達約1.5億日圓。經過評估生活支出後，他認為只靠投資收益也能維持家庭開銷，於是決定辭去工作，實現嚮往已久的提早退休生活。

A先生坦言，自己一直不喜歡上班族的生活方式，「每天擠滿人的通勤電車，從早到晚被公司綁住，讓人覺得很壓抑。」也正因為這樣，他才更積極投入投資，希望能早日離開職場。

辭職後，A先生開始負責家務與照顧孩子。妻子則繼續擔任護理師，並沒有打算離職。對A先生來說，最初的生活充滿解放感，他可以在平日白天散步、喝咖啡，享受過去難得的自由時間。然而，這樣的生活很快出現了意想不到的挑戰。

A先生表示，平日白天外出採買時，常會遇到鄰居，對方往往會好奇他為何沒有上班。他說「總不能直接說因為有錢才辭職吧，只能含糊帶過。」他也發現，在40多歲這個被視為事業巔峰的年紀，長時間待在家中，難免讓周圍產生各種猜測。

甚至連孩子也提出疑問。有一次，大兒子問他「爸爸為什麼不用去公司？只有媽媽工作真的沒問題嗎？」A先生當下只能回答自己是「自由業者」，但心裡也開始思考，是否應該重新安排生活節奏。

為了讓自己有更多外出的時間，他開始到各地咖啡店走訪。某次與咖啡店老闆聊天時，得知店裡正在找兼職人員，A先生一度萌生到咖啡店打工的念頭。但當他將想法告訴妻子時，對方卻建議最好找離家更遠的地方，因為附近不少家長也會光顧那家店。

這件事讓A先生開始思考，即使經濟上已經足以維持生活，當一個家庭中的父親長期沒有工作時，仍可能面臨外界與家庭角色上的壓力。A先生也逐漸意識到，對很多人而言，工作不只是收入來源，也是與社會保持連結的一種方式。

如今，在實現提早退休不到1年，A先生已開始重新找工作，不排除再次回到職場。他坦言「後來才發現，上班族其實是一個很方便的身分，只要說自己在公司上班，很多事情就不需要再多解釋。」

