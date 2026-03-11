自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

勞動基金徵求4海外代操 投資「全球被動債券型」共16億美元

2026/03/11 11:49

勞動基金運用局於今（11）日公告，針對新制勞退基金及國民年金保險基金，公開徵求4家受託機構，辦理115年度國外「全球被動債券型」投資。（記者李靚慧攝）勞動基金運用局於今（11）日公告，針對新制勞退基金及國民年金保險基金，公開徵求4家受託機構，辦理115年度國外「全球被動債券型」投資。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局於今（11）日公告，針對新制勞退基金及國民年金保險基金，公開徵求4家受託機構，辦理115年度國外「全球被動債券型」投資。本次預計擇優徵選4家業者，包含新制勞退基金每家受託金額3億美元，國民年金保險基金每家受託金額1億美元，總委託金額共16億美元，委任期間5年。徵選的收件截止日期為115年4月9日，符合資格的國內外業者均可參與。

本次委託採被動型投資策略，投資於全球債券市場，並以Bloomberg Global Aggregate Index ex CNY為參考指標，透過分散投資於不同國家、不同產業及不同信用評等的債券，以掌握全球固定收益市場投資機會。藉由被動型投資方式，期以相對較低成本參與全球債券市場，並強化基金整體資產配置之穩定性與風險分散效果，確保基金長期穩健收益。

勞動基金運用局表示，勞動基金資金及國民年金保險基金運用一向秉持長期穩健收益原則，配合基金規模成長，在既定的年度資產配置計畫下，規劃辦理各項基金投資，持續分散布局國內外股票、債券，以及股票、債券以外的另類資產，本次委託案為例行的資金配置，是依據年度資產配置規劃資金運用，收件截止日期為115年4月9日。

根據招標公告，此一招標案的委任期間為5年，申請業者需以114年12月31日為基準，往前推算成立3年以上、全球管理資產市值不得少於50億美元或等值外幣，以及依據招標公告的條件，提出過往3年的操作績效， 申請業者也須在中華民國境內設有分支機構、營運據點或服務團隊。

勞動基金運用局表示，勞動基金及國民年金保險基金是以保障民眾退休與經濟生活為宗旨，並以獲取長期穩健收益為目標；因此，勞動基金運用局將持續秉持審慎投資原則，專業管理基金資產，致力提升基金的長期投資效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財