勞動基金徵求4海外代操 投資「全球被動債券型」共16億美元

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局於今（11）日公告，針對新制勞退基金及國民年金保險基金，公開徵求4家受託機構，辦理115年度國外「全球被動債券型」投資。本次預計擇優徵選4家業者，包含新制勞退基金每家受託金額3億美元，國民年金保險基金每家受託金額1億美元，總委託金額共16億美元，委任期間5年。徵選的收件截止日期為115年4月9日，符合資格的國內外業者均可參與。

本次委託採被動型投資策略，投資於全球債券市場，並以Bloomberg Global Aggregate Index ex CNY為參考指標，透過分散投資於不同國家、不同產業及不同信用評等的債券，以掌握全球固定收益市場投資機會。藉由被動型投資方式，期以相對較低成本參與全球債券市場，並強化基金整體資產配置之穩定性與風險分散效果，確保基金長期穩健收益。

勞動基金運用局表示，勞動基金資金及國民年金保險基金運用一向秉持長期穩健收益原則，配合基金規模成長，在既定的年度資產配置計畫下，規劃辦理各項基金投資，持續分散布局國內外股票、債券，以及股票、債券以外的另類資產，本次委託案為例行的資金配置，是依據年度資產配置規劃資金運用，收件截止日期為115年4月9日。

根據招標公告，此一招標案的委任期間為5年，申請業者需以114年12月31日為基準，往前推算成立3年以上、全球管理資產市值不得少於50億美元或等值外幣，以及依據招標公告的條件，提出過往3年的操作績效， 申請業者也須在中華民國境內設有分支機構、營運據點或服務團隊。

勞動基金運用局表示，勞動基金及國民年金保險基金是以保障民眾退休與經濟生活為宗旨，並以獲取長期穩健收益為目標；因此，勞動基金運用局將持續秉持審慎投資原則，專業管理基金資產，致力提升基金的長期投資效益。

