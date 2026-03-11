台泥紀念品比中鋼吸睛「美拉德風」摺疊提袋旅行袋亮相

擁有超過50萬名股東的台泥 （1101）2026 年股東會紀念品正式亮相，為高顏值的兩色「多功能折疊環保旅行袋」。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕擁有超過50萬名股東的台泥（1101）2026年股東會紀念品正式亮相，為高顏值的兩色「多功能折疊環保旅行袋」。

台泥表示，延續台泥近年深耕的永續生活風格，股東不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。摩卡色與橘棕色二擇一更扣合今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系。

台泥預定於5月22日召開股東常會，投資人若想領取這份禮物，最晚須於3月19日前買進股票。台泥股東會紀念品在近7年已然成為與中鋼並列的兩大股民新寵。

這場品牌美學轉型的關鍵推手，是台泥董事長張安平，他上任後致力工業美學，從早期引發討論的水泥風盥洗用具四件組、竹纖維環保垃圾桶、減碳麥秸稈餐具組，到去年廣受好評的雙色環保蓋毯，每一款皆展現出如同精品配飾般的簡約質感。

長期以來，中鋼的紀念品以耐用與硬派實力穩坐股民首選，而台泥則是靠著柔性美學與永續議題異軍突起。

台泥表示，針對領取資格，持股1000股以上的股東可依通知書領取；持股未滿1000股的零股股東，則須親自出席股東會或透過電子投票行使表決權方可領取。

電子投票期間為4月22日至5月19日，建議想要收藏這款高顏值紀念品的投資人多加留意相關時程，以免錯過領取機會。

