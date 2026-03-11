國際油價大崩跌！川普一句話讓市場瞬間翻空

國際油價週二（10日）暴跌逾11%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普預測，嚴重干擾全球原油供應的伊朗戰爭將迅速結束後，國際油價週二（10日）暴跌逾11%，創下自2022年以來最大單日跌幅。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶83.45美元，下跌11.32美元，跌幅11.9%。

布蘭特原油期貨下跌11.16美元，跌幅11%，收於每桶87.80美元。

兩大基準原油期貨價格均創下自2022年3月以來最大單日百分比跌幅，而就在前一天，油價才剛飆升至4年新高。

盤中交易時段，國際油價一度進一步下挫，原因是美國能源部長萊特（Chris Wright）在社群平台X發文表示，美軍已協助一批原油成功運出荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），不過該貼文隨後似乎已被刪除。

隨著11月美國期中選舉臨近，川普所屬的共和黨正準備展開選戰，許多選民對能源價格上漲感到憂慮。

Lipow Oil Associates創辦人利波（Andrew Lipow）表示：「市場正在反映荷姆茲海峽可能重新開放的可能性。」他指出：「從美國政府角度來看，此舉也具有明顯的政治意義：較低的油價與汽油價格有助於減輕消費者負擔。」

美國能源資訊署（EIA）在最新月報中指出，由於伊朗戰爭干擾供應，未來2個月布蘭特油價可能維持在每桶95美元以上，但隨著供應恢復，年底可能回落至約70美元。

能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）董事長兼首席分析師弗勞爾斯（Simon Flowers）表示，即使戰爭結束，石油供應也不會立即恢復。

他指出：「當衝突結束時，供應鏈要重新全面運作不會很快完成。煉油廠或港口儲存的成品油可能能迅速裝船運出，但若油井長時間停產，要恢復到滿負荷產量可能需要數週甚至更久。」

