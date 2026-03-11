53歲就提前退休！她為逃離職場壓力先閃了 一年後下場揭曉

日本一名53歲女子提前退休，換來前所未有的自由生活。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著企業積極推動數位轉型與人工智慧（AI），金融與行政職的資深員工逐漸成為提前退休的對象。日本一名53歲女子坪根秋子（化名）便是其中一例，單身的她利用公司推出的提前退休方案，不僅獲得額外退休金，也換來前所未有的自由生活，引發關注。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，坪根女士從大學畢業後便一直在金融機構擔任行政職務，然而，隨著她進入50多歲後，在職場被視為「資深老員工」，這身份逐漸讓她感到壓抑。

坪根女士說：「周圍幾乎都是20多歲、30多歲的同事。像我這樣單身、又資歷深的員工，不管再怎麼親切，也很容易被當成『局外人』。就算是出於指導而提醒對方，也可能被說成是職場霸凌。但我又沒有想當管理職，總覺得在公司裡沒有自己的位置。」

不過其公司在去年，針對45歲以上員工推出提前退休方案，除了原有退休金，還額外加給相當於年薪1.5年的特別獎勵。坪根女士估算，總退休金可達約2200萬日圓（約449萬元新台幣），加上過往存款，資產將達3500萬日圓（約714萬元新台幣）。她說：「我住在父母留下的房子，沒有房租負擔；單身且生活簡單，這筆資金足以支撐到65歲領取年金。」

退休至今已滿一年，坪根女士選擇不再工作，而是把時間用在興趣與料理等自己喜歡的事情上，專注於興趣與生活品質。她每天慢慢磨豆喝咖啡、到圖書館閱讀、精心挑選當季食材料理。相比現役時期忙碌匆促的便當生活，如今的生活品質明顯提升，「朋友常擔心我會無聊，但我很享受這份寧靜，偶爾做短期打工也完全無壓力。」

對於像坪根女士這樣擁有自有住房、單身、生活成本低的人而言，提前退休不只是結束職涯，更是一種理財與生活規劃的策略，如今離開公司後，坪根女士已不必再顧慮他人的眼光，能夠好好珍惜屬於自己的時間。她說：「3500萬日圓並不足以讓我一輩子玩樂，但足以讓我遠離不喜歡的工作，過自己想要的生活。」

調查顯示，像坪根女士這樣的女性一般職與行政職員工，未來成為提前退休對象的案例，預計將會增加。根據東京商工研究（Tokyo Shoko Research）的調查，2025年宣布「提前或自願退休計畫」的日本上市公司共有43家，人數達到1萬7875人。其背後原因之一，是企業推動數位轉型與AI導入，提升業務效率，特別是金融業與以行政處理為主的工作，正快速被取代。

但報導也強調，坪根女士這樣的生活方式之所以能成立，是因為她的生活成本能夠維持在相對低的水平，才能實現這種所謂的「提前退休」。

