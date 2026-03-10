自由電子報
AI需求強勁！ 傳日月光洽購群創台南2廠及5廠

2026/03/10 22:35

群創公告擬處分台南FAB 2（2廠）及FAB 5（5廠），業界傳出將由日月光接手。（資料照，記者洪友芳攝）群創公告擬處分台南FAB 2（2廠）及FAB 5（5廠），業界傳出將由日月光接手。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕群創（3481）今日召開董事會，公告擬處分台南FAB 2（2廠）及FAB 5（5廠）相關不動產，決議授權董事長處分不動產相關事宜。半導體業界新傳出，洽購2座厰的買家皆是日月光投控（3711），顯見A I晶片需求先進封測產能殷切，建厰緩不濟急，日月光投控需大手筆買現成廠房展開佈局。

日月光不回應業界傳言，維持先前有興趣購買的說法，－切以公告為準。業界新傳出，日月光先前是洽購群創5廠，近期由旗下的矽品新增購買2廠，買賣雙方應該是進行議價階段，確定後，召開董事長通過後才能對外公告。

群創今年上半年可望一口氣出售3座廠，認列處分收益豐厚。封測廠南茂（8150）向群創購買位於南科環東路二段6號廠房及廠務設施，建物面積達3.43萬平方公尺（約1萬多坪），交易總金額新台幣8.8億元，將作為擴產需求用途；群創出售廠預計認列處分利益約新台幣6.59億元。據了解，群創此為模組廠，原承租給集團旗下正達（3149）使用，到去年底終止。

